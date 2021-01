Cryptomonnaie : jusqu’où la folie Bitcoin va-t-elle aller ?

Mais jusqu’où la folie Bitcoin va-t-elle et peut-elle aller ? Alors que les cryptomonnaies gagnent du terrain et de l’envergure, se posent certaines questions.

C’est le gros buzz de ce début de 2021 : le bitcoin. En effet, depuis quelque temps, de plus en plus de personnes parlent du bitcoin. Mais, qu’es- ce que c’est, au juste ? Il s’agit d’une cryptomonnaie, une monnaie décentralisée qui pour le moment n’est pas utilisée pour grand chose. Très volatile, elle a exposé de nombreux records, sa valeur ayant atteint les 34.000 dollars. Forcément, cela attise les convoitises et de plus en plus de personnes se pressent pour acheter ces nouvelles monnaies digitales sur lesquelles personne n’a réellement de contrôle. En effet, les transactions sont anonymes, nul ne sait qui a créé cette monnaie et celle-ci base sa valeur, uniquement sur l’échange, la vente et l’achat.

Pour autant, à 34.000 dollars, beaucoup se demandent jusqu’où le bitcoin risque d’aller. Certains estiment qu’il peut atteindre des sommets encore jamais atteints. D’autres estiment qu’il ne repose sur rien et qu’il devrait entraîner la perte de capital de millions de personnes. La vérité est que nul ne sait réellement ce qu’il va advenir. Seule certitude, les « halving » font gagner énormément de valeur à cette monnaie, qui peut être minée. Cela veut en fait dire que des programmes tournent et découvrent du bitcoin. Si hier, ils pouvaient en découvrir, admettons, un par jour, le halving divise par deux ces possibilités. Les prochains continueront à rendre le mini (le minage) plus compliqué, rendant la valeur de cette monnaie, plus importante encore à détenir.

Alors, que faire ? C’est à vous de choisir et nous serions relativement mal placé pour vous dire s’il faut investir ou non. Les cryptomonnaies sont le symbole même de la digitalisation et tendent à proposer un monde où les valeurs ne sont plus gérées par les nations et les États, mais bien par les Hommes eux-mêmes. Une manière de se re-approprier son capital. Mais attention, les cours sont extrêmement volatiles et, s’ils peuvent prendre 30% du jour au lendemain, peuvent en perdre tout autant, en l’espace de quelques heures. Les investissements financiers ne sont pas une blague.