Chine: 10x plus de cas de covid-19 à Wuhan qu’annoncé ?

En Chine, à Wuhan, il y aurait eu jusqu’à dix fois plus de contaminations positives au covid-19 que ce qu’a annoncé le Parti communiste à Pékin.

La Chine a-t-elle pu mentir au sujet du covid-19 ? En effet, les autorités chinoises sont connues pour « manipuler » certains chiffres à leur avantage. Pour autant, il semblerait qu’en ce qui concerne le covid-19, Pékin ait raconté un peu tout et n’importe quoi. La raison ? Une récente étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies affirme que le nombre de contaminations ayant eu lieu à Wuhan seulement serait jusqu’à dix fois supérieur à ce que les autorités ont annoncé. De fait, il y aurait eu près de 500.000 cas positifs sur place, contre 50.000 annoncés. Une information qui pourrait confirmer les rumeurs selon lesquelles il y aurait eu bien plus de morts dans la province du Hubei.

Ville de 11 millions d’habitants située au cœur de la Chine, Wuhan a été placée en quarantaine dès le 23 janvier dernier, pour une durée de 76 jours. Après analyse, il s’est avéré que 4.43% des habitants ont développé des anticorps, soit 480.000 personnes environ, un chiffre supérieur de dix fois au nombre annoncé par Pékin qui a longtemps tenté de minimiser l’impact de la maladie. Autre point, les tests en place n’étaient pas forcément très fiables et la Chine, comme le reste du monde, a probablement été prise de court.

Actuellement, le pays s’en sortirait plutôt bien face à la pandémie. En effet le taux de contamination est largement en dessous des 1% et dès que quelques cas sont découverts, c’est toute une ville qui se retrouve en confinement, comme à Pékin ou une dizaine de quartiers ont été bloqués après découverte de quelques cas positifs. A titre de comparaison, le taux de prévalence du virus était aux alentours des 23% à New York au mois de septembre dernier. Deux approches et stratégies finalement bien différentes pour des résultats là aussi qui n’ont rien à voir, les USA ayant dépassé la barre des 336.000 décès.