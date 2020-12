Covid-19 : la nouvelle souche est « hors de contrôle » !

Une nouvelle souche du covid-19 a été découverte en Grande-Bretagne. Doit-on nous inquiéter ? Découvrons les premiers éléments de réponse.

Depuis quelques jours, l’inquiétude grandit autour de la nouvelle souche de covid-19. En effet, c’est en Angleterre qu’a été découverte cette variant du nouveau coronavirus. Une variante que les scientifiques estiment être à 70% plus contagieuse encore que la souche principale du nouveau coronavirus. En Angleterre, cela s’est traduit par une hausse importante du nombre de cas dans la région de Londres et dans le sud du pays. De fait, cela a poussé l’exécutif à annoncer un reconfinement dans certaines parties du pays. Face au risque, plusieurs pays ont donc décidé de bloquer les liaisons avec l’Angleterre. Irlande, Allemagne, Pays-Bas et France ont pris des mesures drastiques, même si Paris a décidé de rouvrir les trajets après 3 jours, sous certaines conditions.

Malgré tout, cela suffira-t-il ? À ce jour, la nouvelle souche de cette variante du virus a été découverte aux Pays-Bas, en Australie ainsi qu’au Danemark et en Afrique du Sud. Les prochains jours, les prochaines semaines s’annoncent donc importantes ! À ce titre, de plus en plus de maires appellent, en France, à un reconfinement ciblé. À Reims par exemple, l’idée d’un reconfinement à partir du 26 décembre a été avancée, jusqu’à la reprise des cours. Une idée que le gouvernement a toutefois tenu à mettre de côté. Olivier Véran, ministre de la Santé, a confirmé qu’à ce jour, il n’y avait pas vraiment de raisons d’annoncer un reconfinement global en si peu de temps.

Dernier point, le vaccin déployé par Pfizer permet de lutter contre ces variantes du covid-19. En effet, le vaccin cible une zone du virus précise qui elle, n’évolue pas. Il n’y a donc rien à craindre en ce qui concerne l’efficacité de ce traitement contre la maladie. Résultat, les autorités appellent au calme et à la retenue, affirmant que les campagnes de vaccinations (qui vont débuter ce dimanche en France) permettront d’apporter une réponse à ce qui ressemble à un problème, de plus en plus polémique.