Covid-19 : une nouvelle souche circule partout en Europe

Une nouvelle souche du covid-19 circule actuellement au sein de l’Union européenne, poussant d’ailleurs plusieurs nations à fermer leurs frontières, notamment avec le Royaume-Uni.

Confiné de force par le reste de l’Union européenne à cause de la nouvelle souche de virus circulant sur son sol, le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à devoir faire face à cette nouvelle version du covid-19. En effet, de premiers cas ont été détectés au Danemark ainsi qu’au Pays-Bas et, plus récemment, en Italie. Une information confirmée dans la soirée, le ministère de la Santé. En effet, un patient atteint du virus a été testé positif à cette nouvelle souche. C’est l’hôpital militaire Celio, situé à Rome, qui a annoncé cette nouvelle. « Le génome du virus SARS-CoV-2 provenant d’un sujet qui a été testé positif à la variante [du virus du Covid-19] rencontrée ces dernières semaines en Grande-Bretagne » pouvions-nous lire dans le communiqué de presse.

L’homme lui, est revenu de Grande-Bretagne il y a quelques jours. Il a été placé à l’isolement avec ses proches, qui ne doivent, en aucun cas, sortir de chez eux. Une annonce qui intervient dans un climat relativement tendu ou l’Italie de même que d’autres pays européens, comme la France, la Belgique ou encore les Pays-Bas et l’Irlande, ont confirmé stopper les liaisons aériennes, maritimes et ferroviaires avec la Grande-Bretagne. « Nous avons le devoir de protéger les Italiens », avait alors justifié dans la matinée Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères.

Une nouvelle souche plus contagieuse, hors de contrôle, qui a poussé le gouvernement britannique à devoir opter pour le reconfinement de Londres et le sud de l’Angleterre. Pour autant, pas de panique. En effet, le vaccin actuel permet de lutter contre diverses variantes de la maladie et cette nouvelle souche ne fait pas exception. Attention toutefois à bien respecter les gestes barrières, à porter le masque en toute circonstance et à ne pas trop en faire au cours de Noël, afin d’éviter de faire circuler le virus, plus qu’il ne le fait actuellement.