2020, l’année la plus chaude jamais enregistrée ?

En 2020, les températures pourraient atteindre un niveau encore jamais envisagé. De là à devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée ?

Qu’elle fut compliquée, cette année 2020. En effet, selon les prévisions de Météo-France, celle-ci pourrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée ! « Avec une température annuelle moyenne sur le pays proche de 14 °C, soit un dépassement de la normale de près de +1,5 °C, l’année 2020 est bien partie pour se hisser à la première place des années les plus chaudes que la France ait connues sur la période 1900-2020 » a récemment expliqué l’agence. Il faudrait un épisode de refroidissement soudain et surtout d’une rare violence pour que les températures chutent et nous refassent passer dans une moyenne plus acceptable. Preuve que la situation est de plus en plus dramatique, la dernière décennie regroupe six des années les plus chaudes jamais enregistrées depuis que les mesures existent.

« Au cours de la décennie que nous venons de vivre, nous sommes dans une dynamique particulièrement significative, la variabilité devient très réduite » ajoute pour sa part Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint à la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo-France, pour qui la situation est de plus en plus dramatique. Il faut dire que le réchauffement climatique présente, d’ores et déjà, des effets que nous pouvons tous ressentir, percevoir. La récente vague de chaleur survenue en septembre en est le parfait exemple. Mais les multiplications de graves intempéries, comme les typhons, les tempêtes et autres en sont un autre signe.

Les prochaines années s’annoncent donc décisives, dans le sens où Météo France va également adapter ses « normales saisonnières ». En effet, celles-ci sont calculées tous les dix ans, sur une période de trente ans. En janvier, Météo-France prendra donc en compte la période 1981-2010. Nous pourrons ainsi avoir un nouvel indicateur de l’évolution des températures dans le pays et plus généralement, de la situation à travers le monde. Dans tous les cas, la lutte contre le réchauffement climatique est l’un des véritables enjeux de ces prochaines années, que ce soit au niveau politique, économique ou social.