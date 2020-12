Un prof fait cours dans la rue pour soutenir ses élèves !

À Nantes, un professeur d’université a décidé de réagir face à la détresse de ses élèves, obligés de rester chez eux et suivre des cours en ligne.

En France, du côté de Nantes, plus précisément, un professeur a décidé de tenir un cours en pleine rue, et ce, dans le but de lutter contre la détresse étudiante. En effet, depuis le début de la pandémie, les étudiants d’universités ont forcé de suivre la plupart de leurs cours, en ligne et de rester chez eux entre temps, soit dans leur appartement, soit chez leurs parents. De fait, ces derniers n’ont pas pu sortir, n’ont pas pu profiter, ni même échanger avec leurs amis. Face à cette apparente détresse, un professeur maître de conférences en info-com, a donc décidé de réagir et de tenir un cours, en pleine rue. La scène s’est déroulée mardi au tout début de l’après-midi. Si quelques étudiants étaient là, tous ont en tout cas apprécié le geste.

« Ce n’est pas une manifestation, mais l’envie de faire mon travail et d’accueillir les étudiants », a-t-il tenté de se justifier, affirmant donc que cette démarche visait surtout à tendre la main à des jeunes qui sont actuellement en pleine souffrance. Une sortie toutefois teintée d’incompréhension, lui qui ne s’explique par comment le gouvernement a pu rouvrir les lieux de cultes et autres églises, mais pas les universités d’autant que les cours en ligne ne sont pas fait pour tout le monde et bon nombre d’étudiants n’arrivent pas forcément à suivre.

Second point, les jeunes sont aujourd’hui, en pleine période d’examen. « Mes propres étudiants vivent ce confinement comme un enfermement et l’absence de sociabilité les abîme ». Résultat, entre absences de concertation, de cours, de vie sociale, les jeunes ont plus de mal et n’arrivent pas forcément à retenir tout ce qui leur est enseigné, ce qui aura une répercussion logique sur leur travail, sur leurs notes. De fait, ce dernier a décidé de s’adapter et de tout faire pour que ses élèves puissent continuer à avoir un semble de vie normale, au moins jusqu’à ce que les universités puissent rouvrir.