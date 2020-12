Peaky Blinders : la série, annulée à cause du covid-19 ?

La saison 6 de Peaky Blinders va-t-elle vraiment sortir ? La question a le mérite d’être posée à l’heure ou le covid-19 chamboule toutes nos certitudes.

Le monde des séries est un peu sur le qui-vive. En effet, avec la crise du covid-19, c’est même l’ensemble du secteur du cinéma qui est à la peine. Les salles obscures sont fermées, les réalisateurs et réalisatrices ne savent plus très bien où donner de la tête et les perspectives de réouverture sont plutôt minces à l’heure actuelle. Reste les plateformes. Si certains estiment qu’il s’agit de la seule façon de survivre, d’autres affirment au contraire qu’elles tuent le cinéma. Dans tous les cas, leur présence est importante, puisqu’elle permet d’avoir accès à de nombreux films et séries, dont Peaky Blinders.

Pour autant, concernant le show iconique, la question reste la même : la suite va-t-elle voir le jour ? Alors que la saison 6 est attendue par les fans, le tournage n’a pas encore débuté et nul ne sait réellement s’il aura bel et bien lieu. Interrogé sur Digital Spy, Finn Cole, l’homme qui prête ses traits à Michael Gray, a accepté de témoigner, avec il est vrai, un certain optimisme. S’il avoue n’avoir aucune idée de ce qui risque d’arriver ni même où en était la production, ce dernier a confié qu’il était toutefois persuadé que la suite arriverait bel et bien.

« Avec l’état du monde actuel, c’est vraiment difficile d’organiser de telles choses, de les mettre en œuvre. Mais je serai présent et j’imagine que ça débutera l’an prochain » a-t-il ainsi expliqué laissant toutefois comprendre que l’horizon 2022 pourrait bien être le bon. « Je ferai mon maximum pour être là et faire ce qu’ils attendent de moi. Mais il est encore un peu trop tôt pour dire ce qu’il va se passer ! » a-t-il ensuite ajouté, visiblement sûr de lui et très enjoué à l’idée de retrouver le chemin des plateaux.