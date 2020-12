Mélanie Da Cruz : elle claque la porte de Shauna Events

Fatiguée de voir que des marques arnaquent tout le monde, Mélanie Da Cruz a décidé de prendre du recule et quitte Shauna Events l’agence de Magali Berdah.

Les temps sont durs, chez Shauna Events. En effet, l’agence d’accompagnement et de gestion des réseaux sociaux des stars de téléréalité et autres, semble perdre en termes d’image. Après qu’Eva Queen et Jazz aient claqué la porte, c’est ainsi au tour de Mélanie Da Cruz de faire de même. La femme d’Anthony Martial a pris la décision de se séparer de Magali Berdah et envisage elle-même, de travailler au contact des marques avec qui elle a pu collaborer par le passé. Une manière pour elle, de s’assurer qu’il n’y aura pas d’arnaques et surtout, de mieux filtrer ses partenaires.

Récemment vue dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde, Mélanie Da Cruz a fait le buzz il y a quelques jours après avoir fait la publicité d’un produit qui s’est vite révélé comme étant de piètre qualité. En effet, selon ses dires, elle n’était pas au courant mais en y regardant de plus près, la marque en question proposait des produits qu’elle-même ne détenait pas. Autre point, le site et le logo étaient assez peu crédibles, laissant entendre qu’il s’agissait donc, d’une réelle arnaque.

« Je fais référence à Jewels, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous louper ! Vu le nombre de réclamations que j’ai je ne vais pas vous louper. Jewels France ou je ne sais pas quoi, vous vous foutez de la gueule de tout le monde ! (…) C’est les marques comme vous, les marques arrivistes comme vous là qui font des trucs comme ça qui sont en train de détruire le milieu du partenariat, voilà, du placement de produits. » a-t-elle ainsi expliqué. Selon elle, l’agence Shauna Events n’a pas été en mesure de travailler de manière assez efficace afin d’assurer la sécurité des internautes. Aujourd’hui, Mélanie Da Cruz quitte donc l’agence !