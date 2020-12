Décrochez le job de rêve et goûter du Gin !

Vous êtes à la recherche d’un « job de rêve » ? The Local Gin Company a peut-être de quoi vous séduire notamment si… Vous aimez le Gin.

Vous êtes actuellement à la recherche d’un emploi ? En cette fin d’année, il peut être compliqué de décrocher le job de ses rêves, notamment depuis que la crise sanitaire est apparue. Pour autant, tout n’est pas perdu ! En effet, The Local Gin Company est actuellement à la recherche d’un ou plusieurs testeurs de Gin. Bon, pour être honnête, on ne parle pas ici de véritable job. En effet, l’entreprise a décidé de vous payer en Gin, celui que vous testerez. Malheureusement, il est impossible de payer ses factures en Gin, de fait, vous ne gagnerez pas vraiment d’argent, mieux vaut donc se tourner vers ce job, dans le cadre d’un second emploi plutôt sympa, histoire de faire passer le temps.

Autre point important, mieux vaut être localisé en Grande-Bretagne. En effet, l’entreprise recherche deux personnes dans plusieurs régions, dont le grand Londres, le sud-est, le sud-ouest ou encore le Yorkshire and les Midlands. Les participants recevront chez eux des exemplaires de Gin, devront les goûter et auront pour mission d’effectuer un feedback honnête et sérieux. Ce dernier sera lu et compilé avec les autres. Il permettra alors à l’entreprise de définir si le Gin en question sera utilisé dans des boîtes de souscription premium.

Le candidat idéal doit être âgé de 18 ans ou plus, être passionné par l’univers du Gin et supporter la production locale. Si vous pensez avoir votre chance, pourquoi ne pas essayer de déposer votre CV ? Pour les autres, qui ne seraient pas vraiment portées sur l’alcool, MoneyBeach disposerait d’un poste susceptible de vous intéresser. En effet, vous pourriez devenir goûteur de nourriture festive. Vous recevrez 75 euros en commande, vous testerez la nourriture et effectuerez, là encore, un feedback. En échange, vous recevrez près de 200 euros !