Griezmann boycott Huawei et soutien la cause Ouïghoure

Hier, Antoine Griezmann annonçait mettre fin à son partenariat avec le géant chinois Huawei, afin de soutenir la cause Ouïghoure.

Celle-ci, personne ne l’avait vraiment vu venir. En effet, Antoine Griezmann a officiellement pris position contre la firme chinoise Huawei, annonçant mettre fin à son partenariat avec le géant Chinois, accusé de travailler à un logiciel permettant d’identifier certaines personnes dans le Xinjiang, des Ouïghours. Cette minorité musulmane est accusée de séparatisme par le pouvoir chinois. Résultat, afin d’empêcher le moindre débordement, le pouvoir a décidé de mettre en place une véritable répression. Aujourd’hui, les Ouïghours seraient enfermés dans divers sites, des camps de travail forcé. Pour autant, Pékin refuse de confirmer ces accusations et ajoute que ces camps sont surtout des camps permettant à ces personnes de se remettre dans le droit chemin.

Pour autant, cela ne convainc personne. Sur Instagram, Griezmann, figure de proue du FC Barcelone, a ainsi confirmé qu’il mettait fin à son partenariat avec la société chinoise. « Suite aux forts soupçons selon lesquels l’entreprise Huawei aurait contribué au développement » d’une alerte Ouïghour » grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société », explique ainsi le champion du monde français, dans un texte surprenante et relayé des millions de fois.

Il y a quelques heures, le Washington Post révélait que Huawei, le géant Chinois de l’électronique avait effectivement collaboré avec le pouvoir central chinois, afin de développer un logiciel basé sur de l’intelligence artificielle. Ce logiciel permettait ensuite de reconnaître directement un membre de la communauté minoritaire Ouïghour. Le footballeur du Barça était ambassadeur de la marque depuis 2017. Ce départ précipité, sous l’égide de Raphaël Glucksman et sa campagne visant à dénoncer, mettre en lumière, pourrait forcer d’autres footballeurs à faire de même et mettre un peu plus en lumière certains agissements de la firme chinoise, pourtant l’un des plus gros producteurs et vendeurs de smartphone au monde.