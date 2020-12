Covid-19 : le vaccin, déconseillé aux personnes allergiques

Selon les experts britanniques, le vaccin contre la covid-19 Pfizer/BioNTech ne serait pas adapté aux personnes présentant de graves troubles allergiques.

En Angleterre, les campagnes de vaccination contre la covid-19 ont d’ores et déjà débuté ! En effet, Londres a confirmé que des milliers de personnes seraient vaccinées à l’aide du traitement signé Pfizer et BioNTech. Pour l’occasion, deux personnes qui se sont vues inoculer le vaccin ont eu de mauvaises réactions. Une information confirmée par Stephen Powis, le grand patron du service médical de santé pour l’Angleterre. Pas de panique toutefois, ces deux personnes vont aujourd’hui très bien et ont simplement passé quelques heures assez compliquées à gérer. « Deux personnes ayant connu des réactions allergiques importantes ont mal réagi », a-t-il ainsi expliqué, ajoutant que ces deux personnes étaient, habituellement sujettes à de graves allergies. Celles-ci gardaient même de l’adrénaline sur elle, au cas où.

C’est pourquoi la MHRA, l’agence britannique du médicament, a décidé d’émettre un avertissement. En effet, il convient, pour les soignants, de faire attention à qui vient se faire vacciner ! Aujourd’hui, les personnes présentant un passif de graves réactions allergiques (médicaments, nourriture) doivent être mises de côté. Un conseil entendu du côté des USA. « Comme au Royaume-Uni, il est probable que le vaccin (sera déconseillé) aux sujets qui ont des réactions sévères connues, jusqu’à ce qu’on comprenne exactement ce qu’il s’est passé », a ainsi affirmé Moncef Slaoui, chef scientifique de l’opération Warp Speed de l’administration de Donald Trump.

Pour autant, Albert Bourla, le grand patron de Pfizer tente de se montrer rassurant. Malgré le fait que le vaccin ait été rapidement mis sur le marché, l’ensemble des procédures ont été respectées. Au Royaume-Uni, la question d’un traitement devient vitale. Depuis le début de la pandémie, 62.000 personnes sont décédées et le gouvernement a été vivement critiqué pour la stratégie déployée. Au départ, le gouvernement Johnson semblait préférer une stratégie d’immunité collective, avant de rapidement se raviser. Le Premier ministre britannique a lui-même été touché par la covid-19 avant d’être hospitalisé pour quelques jours, en soins intensifs.