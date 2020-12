Pour Noël, Mariah Carey revient en tête des Charts musicaux grâce à son fameux titre « All I Want For Christmas, Is You ». Retour sur 25 ans de succès !

Elle l’a fait. En effet, aussi agaçante soit cette chanson pour de nombreuses personnes, Mariah Carey a réussi l’exploit de placer son iconique « All I Want For Christmas Is You » en tête des charts, britannique notamment, ceux qui avec les charts américains sont les plus symboliques. Ce weekend, le Big Top 40 a donc révélé que le titre phare de la diva a dépassé ‘Little Mix’s ‘Sweet Melody’ en tête du classement, afin de devenir le premier titre à se placer en tête du classement en Grande-Bretagne. Son précédent record ? Une sixième place, en 2011. Pour autant, aux USA, Mariah Carey enchaîne les belles performances et se classe excellemment dans les charts, à chaque période de Noël.

Récemment interrogée par Entertainment Weekly, Mariah Carey a révélé quelques secrets autour de cette chanson. « J’ai écrit le début et le milieu de la chanson depuis un petit piano dans une minuscule maison de New York. J’avais une petite chambre pour moi. J’ai commencé à penser à toutes ces choses autour de Noël et ce que cela faisait de grandir en étant une enfant qui aime tant Noël. Je pense que c’est pour ça que c’est un titre si festif, si joyeux ». Plus de 25 ans après son enregistrement, Mariah Carey est même devenue la numéro du Billboard Hot 100 aux USA pour la toute première fois.

La sortie de « Merry Christmas » ‘Deluxe Anniversary Edition, afin de célébrer ces 25 ans, a visiblement donné un énorme coup de pouce à la chanteuse. Pour autant, il n’y a rien de surprenant à voir des chants de Noël débarquer aussi haut dans les charts en cette période de l’année puisque tous les ans, c’est la même chose ! ‘Do They Know It’s Christmas?’ du groupe Band Aid, ‘Last Christmas’ de Wham! Ou encore le cultissime ‘Merry Christmas Everybody’ de Slade figurent eux aussi en bonne position dans les classements des musiques les plus écoutées, téléchargées ou achetées du moment.