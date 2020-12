Game of Thrones : le prequel du show, attendu pour 2021

Cette fois-ci, c’est confirmé : le prequel de Game of Thrones débutera bel et bien sa production d’ici aux prochains mois. Rendez-vous en 2021 !

Cette fois-ci, nous y sommes. En effet, alors que la série Game of Thrones est terminée depuis un moment, les derniers épisodes n’ayant pas rencontré le succès escompté, voilà qu’un préquel pourrait bien voir le jour d’ici les prochains mois. En effet, « House of the Dragon », travaillé par HBO Series, va voir sa production débuter en 2021. Une information confirmée par le Twitter officiel de Game of Thrones, qui a assuré : « Dragons are coming. #HouseoftheDragon begins production in 2021. » (À traduire par ‘Les dragons arrivent. House of the Dragon débute sa production en 2021’).

Les événements se basent sur les livres de George R.R. Martin sortis en 2018, intitulés « Fire and Blood ». Ce projet est très attendu et nous enverra près de 300 ans avant que les événements de la série Game of Thrones ne se déroulent. Résultat, nous ne devrions voir aucun des acteurs du show initial, être présent sur le tournage à moins d’une énorme surprise. La série, elle, comptera dix épisodes et racontera l’histoire des Targaryen.

Miguel Sapochnik sera en charge de la réalisation du show, une excellente nouvelle quand on sait que c’est ce même réalisateur qui a travaillé sur l’immense épisode de la bataille des bâtards. Le show lui, sera principalement filmé en Angleterre. Une information la aussi confirmée par Jason Kilar, directeur de Warner Media. « Les photographies débutent dans les mois à venir » a-t-il ajouté, confirmant donc les rumeurs les plus insistantes, les plus persistantes.

Concernant le casting, peu d’informations. Seule certitude, la présence de Paddy Considine, qui jouera le rôle de Viserys Targaryen. Pour le reste, HBO garde le suspens et devrait en dévoiler davantage dans les mois à venir, lorsque le projet aura bel et bien avancé. D’ici là, il faudra attendre et, pourquoi pas, se refaire les saisons de Game of Thrones, afin de bien se remettre dans l’univers de Westeros.