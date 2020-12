Covid-19 : cette photo fait le tour du monde !

Aux USA, un médecin a été pris en photo en train d’enlacer un patient malade du covid-19. Une image qui a fait le tour du monde !

Une image pour l’histoire ? En effet, aux USA, une photo a été prise d’un médecin ganté et masqué enlaçant un patient atteint du covid-19, le jour même de Thanksgiving. Immortalisée le 26 novembre dernier, à l’hôpital United Memorial de Houston au Texas par un photographe de l’agence Getty, la séquence a d’ores et déjà fait le tour du monde. Il faut dire que tout un ensemble d’émotions se fait ressentir en voyant ce cliché, à commencer par la tristesse, mais aussi l’incompréhension. Comment avons-nous fait pour en arriver à un tel stade ? Difficile de croire que cette année 2020 a été réelle, à cause de cette pandémie qui a ralenti le monde entier.

Sur ce cliché, c’est le docteur Joseph Varon qui apparaît. Il est le chef du service de soins intensifs de l’hôpital et va souvent à la rencontre de ses patients. « Je suis dans l’unité Covid et je vois ce patient âgé hors de son lit, il essaye de partir, il pleurait », a raconté lundi sur CNN. Il lui a alors demandé pourquoi ce dernier pleurait. « Il me dit : « Je veux être avec ma femme ». Alors je l’ai enlacé », ajoutant ne pas avoir vu qu’il était pris en photo. Un patient triste, qui s’est finalement calmé. Mieux encore, ce dernier est pratiquement guéri. Il pourrait sortir des urgences, avant la fin de cette semaine.

Les patients âgés se retrouvent parfois bien seuls lorsqu’ils sont hospitalisés. Isolés, ils font tout pour s’en aller. De quoi frustrer les médecins, qui ne comprennent pas pourquoi les gens continuent de faire comme si tout allait bien. Au Texas seul, 21.800 personnes sont décédées du covid-19, devenant également le premier État à dépasser le million de cas positifs au covid-19. « Je travaille tous les jours et les gens font tout ce qui est mauvais, ils vont dans les bars, les restaurants, les centres commerciaux, c’est n’importe quoi », s’est énervé le docteur Varon, impuissant. Aux USA, la gestion de la pandémie par le gouvernement américain continue de susciter le débat.