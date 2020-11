Avec ses nuggets, Lidl s’attaque à McDo et Burger King

Lidl, marque du moment, a décidé de s’attaquer aux géants du fast-food que ont McDonald’s ou Burger King voire KFC, en dévoilant ses propres nuggets de poulet.

C’est bien simple, Lidl est sur tous les fronts. En effet, après avoir dévoilé une première ligne de vêtements et des airpods, la firme a décidé de s’attaquer aux géants du fast-food. Ainsi c’est avec une certaine ferveur que la société a confirmé a confirmé lancer sa propre boite de 12 nuggets pour la modique somme de 2 euros. Suffisant pour faire trembler McDo, KFC ou Berger King ? Pour le moment, pas vraiment puisque Lidl ne dispose pas d’un vrai menu fast-food. Cependant, cela devrait suffire afin de faire une nouvelle fois jaser, d’autant que le packaging ressemble énormément à celui de McDonald’s. Une annonce qui a d’ailleurs surpris. Sur les réseaux sociaux, les avis sont d’ailleurs partagés. Si certains pensent que ces nuggets ne changeront rien, d’autres estiment d’ores et déjà qu’ils sont probablement meilleurs ! « La légende était donc vraie, il y a les mêmes nuggets que Mcdo à Lidl. »

McDo et Burger King décident de répondre à Lidl !

Oui, mais. En effet, McDonald’s ne pouvait décemment en rester là. Ainsi, la chaîne de fast-food a décidé de réagir en annonçant l’arrivée pour 2021, d’un tout nouveau sandwich. Après le McBaguette, c’est donc un sandwich au poulet qui devrait faire son arriver sur les étales de l’enseigne de restauration rapide. Ce sandwich sera composé d’un bun classique, d’une galette de pomme de terre, de tranches de cornichons et enfin, d’une tranche de filet de poulet qui a été panée au préalable. Une annonce qui a suscité l’intérêt. Sur les réseaux sociaux, les grands amateurs de burgers semblent impatients de pouvoir y goûter.

Et comme cela ne suffisait pas, c’est Burger King qui a également décidé de répondre, en annonçant l’arrivée de son Whopper végétal. Attention toutefois, ce burger ne sera disponible (du moins, pour le moment) qu’aux Philippines. « Ce que nous proposons à nos clients est une option », a fait savoir Allan Tan, directeur marketing. « Les Philippins sont de bons mangeurs de viande. Et l’idée de ce déploiement local est de leur fournir une alternative abordable. Afin de réduire leur consommation de viande avec un produit tout aussi bon. Nous avons vu des marchés plus développés faire le changement plus tôt. Et localement, nous voyons le whopper végan comme un énorme changement. Un produit révolutionnaire. Nous voulions être avant-gardiste et faire partie des premiers à le faire. »