Déconfinement : qu’attendre de l’allocution de ce soir ?

Le déconfinement qui est annoncé ce soir, n’en sera pas vraiment un. Mais alors, qu’attendre de l’allocution d’Emmanuel Macron, ce soir ?

Déconfinement ? Non, pas vraiment. En effet, Emmanuel Macron s’adressera aujourd’hui, 20h, à l’occasion d’une allocution forcément très attendue. Pour l’occasion, l’exécutif a semble-t-il décidé d’opter pour un déconfinement progressif, une reprise pas à pas qui devrait s’effectuer en trois temps. « D’abord autour du 1er décembre, puis avant les ­congés de fin d’année, puis à partir de janvier 2021 » a confirmé Gabriel Attal, à l’occasion d’un entretien accordé au JDD. Ces périodes seront adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie. Hier, moins de 5.000 cas ont ainsi été enregistrés !

Dès ce weekend, les petits commerces pourraient ainsi rouvrir alors que le Black Friday lui, a été reporté au 4 décembre prochain. Pour autant, c’est à peu près tout à ce à quoi, il va falloir s’attendre. « Nous nous étions engagés à leur permettre de rouvrir autour du 1er décembre si l’amélioration de la situation sanitaire se ­confirmait, ce qui semble être le cas ». En effet, les attestations seront toujours de mise et pour beaucoup, nous ne pourrons pas circuler aussi librement que souhaité. Cela pourrait toutefois intervenir d’ici à la mi-décembre, en plus de la réouverture des lieux de cultures comme les théâtres. La troisième étape concerne elle, les restaurants et les bars, qui vont devoir prendre leur mal en patience.

Les fêtes de fin d’année devraient se dérouler normalement, du moins Noël, en compagnie de ses proches. Pour le Nouvel an, Jean Castex a d’ores et déjà prévenu qu’il faudrait encadrer. Selon lui, les soirées du 31 décembre s’annoncent comme étant relativement compliquées, avec des rassemblements entre amis qui aux yeux du gouvernement, sont de réelles « usines à covid ». Autant dire que le passage à 2021 s’annonce lui aussi compliqué. Une période qui sera forcément très surveillée et qui, on l’espère, ne devrait pas nous mener à un troisième reconfinement, qui serait absolument terrible pour les commerçants.