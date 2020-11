La Villa des Coeurs Brisés : TF1 annule sa diffusion

Face à la crise du covid-19, les chaînes doivent s’adapter. TFX a donc confirmé l’annulation de la diffusion de La villa des coeurs brisés 6.

Alors que W9 cartonne tous les soirs grâce à la diffusion des Marseillais VS Le reste du monde 5, force est de constater que d’autres chaîne ne bénéficient pas de cette chance. La preuve avec TFX, du groupe TF1, qui espérait gagner en part de marché, grâce à la diffusion du programme La Villa des Coeurs Brisés 6. Malheureusement, celle-ci n’aura pas lieu, la faute au covid-19, qui est en train de rebattre toutes les cartes. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l’émission diffusée par C8, Magali Berdah, la patronne de Shauna Events, l’agence qui gère les intérêts des stars de la téléréalité, l’a confirmé.

Selon ses dire, le covid-19 a poussé certaines entreprises à revoir leur façon de faire et les investissements seront donc moindre. Les premières dépenses coupées, seront celles de la publicité. Résultat, TFX ne génèrera aucune recette publicitaire quant à son programme et a décidé de l’annuler. « TF1 est dans la m*rde, c’est une catastrophe. Il y a des notes internes qui tournent de partout, des émissions qui ont été tournées sont toutes déprogrammées parce qu’ils ont plus de pub, dont Danse avec les stars, le tournage devait avoir lieu en novembre, il n’y a pas de tournage de Danse avec les stars », a-t-elle ainsi affirmé, ajoutant donc que d’autres programmes, plus forts encore, ont été annulés.

« Ils ont tourné par exemple la Villa des coeurs brisés qui devait être diffusée la semaine prochaine, pareil annulé » a-t-elle ajouté, au grand déplaisir des fans du show. Pour l’occasion, TFX a décidé de remplacer la diffusion du show, par une autre télé-réalité, moins connue et donc moins cher, « Mamans & célèbres ». La chaîne diffusera également des épisodes de l’indémodable série, « Friends ». Une information confirmée par les patrons de TFX dans un communiqué de presse. « En raison de l’actualité et des difficultés causées par la situation sanitaire en France, TFX modifie sa programmation. »