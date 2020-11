Black Friday : le report au 4 décembre, confirmé ?

Le report du Black Friday au 4 décembre est plus ou moins confirmé, de quoi permettre aux commerçants de pouvoir y participer et espérer faire gonfler leurs ventes.

Cette fois-ci, le gouvernement a eu le dernier mot. En effet, alors que les petits commerces sont toujours fermés, l’exécutif a décidé de tout faire pour que les géants du web acceptent de décaler le Black Friday au 4 décembre. À cette époque, les magasins et commerces jugés comme étant non-essentiels pourront effectivement rouvrir. Selon certaines sources, cette réouverture pourrait même intervenir le 27 novembre prochain. Dans tous les cas, la demande effectuée à Amazon a été validée, à condition que les commerces puissent rapidement rouvrir. De quoi mettre la pression sur l’exécutif, qui va devoir tenir parole et ne surtout pas se manquer au risque de voir le géant du net se lancer dans une période de Black Friday, seul.

« Nous avons décidé de reporter la date du Black Friday si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins physiques avant le 1er décembre », a donc confirmé Frédéric Duval sur TF1, le grand patron d’Amazon France. « Nous servirons l’ensemble des Français (…) et nous serons aussi un support à l’ensemble des milliers de TPE et PME qui vendent par notre intermédiaire », a-t-il poursuivi. L’accord passé devrait être finalisé ce vendredi, aux alentours de 15h, suite à une réunion entre les représentants du ministère de l’Économie et Amazon.

Une demande bien vue de la part des représentants de la grande distribution et des entreprises spécialisées dans le commerce en ligne. Pour autant, cette annonce doit absolument mener à l’ouverture très rapide des magasins et commerces non-essentiels. En effet, ce report ne peut pas servir à un prolongement de la fermeture de tous ces commerces qui souffrent de ne pas pouvoir travailler. La priorité absolue pour l’ensemble des syndicats et des représentants ou des associations de petits commerces reste l’ouverture dès le 27 de ce mois. Le prochaines heures s’annoncent donc décisives alors qu’Emmanuel Macron pourrait s’exprimer mardi ou mercredi sur le sujet.