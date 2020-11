USA : Un prêtre sauve un homme du le couloir de la mort

Aux USA, un jeune homme de 26 ans a été condamné à mort pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Il sera libéré grâce au travail d’un prêtre.

Il s’appelle Joe D’Ambrosio et a passé 20 ans derrière les barreaux, au point d’entrer dans le couloir de la mort, pour un crime qu’il n’a pas commis. Quelques jours seulement avant son exécution, il a d’ailleurs été sauvé par un homme qui croyait en son innocence. Nous sommes en 1988, à l’époque, Joe a 26 ans et a quitté l’armée. Il est alors accusé du meurtre d’Anthony Klann, 19 ans, dont le corps a été retrouvé à Cleveland. La police reçoit un témoignage clé, qui affirme que D’Ambrosio et deux de ses amis seraient responsables de la mort de Klann, l’appartement du jeune homme est fouillé de fond en comble par les autorités. L’un d’eux, Espinoza, passe un accord avec la justice et obtient une peine de prison de 12 ans. Les deux autres, sont condamnés à mort.

Le procès dure alors trois jours, le plus court de l’histoire de l’Ohio et repose uniquement sur le témoignage d’Espinoza. D’Ambrosio, aujourd’hui libéré, tente de se reconstruire. Il se souvient n’avoir jamais douté de son innocence et n’a jamais souhaité prévenir ses proches qu’il se trouvait en prison au moment des faits. « Je pensais ressortir de là et leur dire « vous ne saurez jamais ce qu’il vient de m’arriver ». Ses appels à l’aide, il faudra une dizaine d’années afin qu’ils soient entendus par un prêtre, père Neil Kookoothe.

Joe D’Ambrosio, condamné à mort, libéré après 22 ans

Au cours de leur discussion, Joe lui demande de l’aider. « Il a fallu que je lui dise combien de temps mon procès à durer pour qu’il commence à me croire ». Le prêtre s’empare du dossier et commence à le lire. Il découvre alors que la victime aurait eu la gorge coupée et aurait tenté de s’enfuir en appelant à l’aide. « C’est impossible que cela arrive » explique le père Kookoothe, qui rappelle que lorsqu’une trachée est compromise, il est impossible de parler. Il s’est ensuite avéré que l’homme ayant donné son témoignage aux forces de l’ordre, était suspect dans une affaire de viol, dans laquelle Klann était le suspect principal.

En 2006, Joe D’Ambrosio voit on affaire être reprise. En 2008, il était toujours dans le couloir de la mort. Un juge réclame alors sa libération sous six mois. La justice souhaitait interroger Espinoza, mais ce dernier est décédé quelque temps après sa libération. Pour autant, les preuves sont trop importantes et Joe est finalement libéré. Il est le 140e prisonnier à avoir été libéré du couloir de la mort, depuis 1973. Le véritable meurtrier n’a toujours pas été retrouvé.