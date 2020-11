Le Pape François like des photos de modèles dénudées

Sur Instagram, le pape François a surpris son monde en likant des photos d’une jeune modèle dénudée. Une histoire qui a vite fait le tour monde !

Celle-ci, personne ne l’avait vu venir. En effet, le monde catholique était forcément très heureux lorsque le Pape François a décidé de rejoindre Instagram, afin de se digitaliser et toucher plus de fidèles. Pour autant, personne ne s’attendait à ce qu’il suive et like des comptes instagram de jeunes femmes dénudées, posant dans des photos assez… Osées. Pour autant, c’est bien ce qu’il s’est passé. Une jeune femme, répondant au nom de Natalia Garibotto a récemment posé déguisée comme une écolière.

Avec sa jupe, elle est face à des casiers et regarde langoureusement la caméra. Celle-ci a donc été très surprise lorsque le compte @franciscus a liké son image ! Rapidement, le mot s’est échangé et le like a finalement disparu. Pour le moment, impossible de savoir qui en est l’auteur. S’agissait-il du pape ou simplement de son community manager qui s’est trompé de compte ? Natalia Garibotto elle, s’amuse de cette situation, affirmant que le pape ne l’avait pas encore approché par DM. Pour Barstoll Sports, la jeune femme s’est confiée : « Ma mère déteste mes fesses, mais le Pape lui, semble bien les apprécier ».

Vu comme progressiste, le Pape ne serait-il pas allé trop loin ? Âgé de 83 ans, ce dernier s’est d’ores et déjà prononcé en faveur des homosexuels et a montré son support à la communauté LGBT à de multiples reprises. « Les homosexuels ont des droits et peuvent fonder une famille. Ils sont des enfants de Dieu. Personne ne devrait être laissé de côté ou être rendu misérable pour sa sexualité » a-t-il ainsi lancé. De là à se lâcher et liker les pages de jeunes femmes dénudées ? Le Vatican semble en tout cas, bien dans l’embarras.