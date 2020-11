Un immense crocodile, aperçu dans un golf en Floride

En Floride, un crocodile d’une taille absolument immense a été aperçu se promenant dans un golf. Sur les réseaux sociaux, la surprise était de taille.

En Floride, un crocodile d’une taille absolument inimaginable, a été aperçu. Même les locaux, pourtant habitué à devoir faire face à ce genre d’animaux, ont été choqué, sans voix. Il faut dire que ce dernier est véritablement immense. Il a été aperçu du côté de Naples, une petite ville en Floride, sur un cours de golf, le Valencia Golf and Country Club green. L’animal lui, ne semblait pas être véritablement pressé et marchait tranquillement sur les greens afin de rejoindre les eaux de la petite rivière située en contrebas. La scène est tellement surréaliste que beaucoup ont estimé que l’animal a été photoshoppé. Or, Matt Devitt, météorologiste pour WINK news a confirmé que ce « monstre » était tout ce qu’il y a de réel.

En Floride, plus de 2 millions d’alligators vivent tranquillement. Certains peuvent atteindre les 3 mètres de long. Les crocodiles eux, sont plus rares. Il n’y en aurait que 1.500 dans la région. Ils figurent d’ailleurs sur la liste des espèces en voie de disparition dans cet État du Sud des États-Unis. Ce n’est donc pas la première fois que les autorités tombent nez à nez avec un tel animal. Il y a quelques mois, un crocodile de 350kg a été capturé non loin d’un spot touristique, dans le nord de la région. Il était tellement immense, qu’il mesurait la taille d’une voiture.

Les rangers l’ont capturé et ont pu le libérer dans les eaux de la rivière Flora, à 75 kilomètres environ de la ville de Katherine. Le plus gros crocodile jamais capturé par ces rangers mesurait 4.71 mètres. Tous les 4 à 5 ans, un animal de cette taille-là est capturé. De manière générale, les crocodiles capturés font 3.6 mètres. « Il faut respecter ce qu’ils sont, je n’aimerais pas les croiser en pleine partie pèche » affirme, amusé par les récentes images, le chef de Rangers du comté de Katherine, John Burke.