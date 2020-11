USA : il adopte 5 frères et soeurs pour les réunir !

Aux USA, un homme a adopté cinq enfants issus de la même famille, dans le but de les réunir et que, plus jamais, ils ne soient séparés.

Aux USA, un homme a adopté pas moins de cinq frères et sœurs, afin de les empêcher d’être constamment séparés. Robert Carter est originaire de Cincinnati, dans l’Ohio. Homosexuel, il a toujours su qu’il souhaitait adopter d’autant qu’il a lui-même grandi dans un foyer et une maison d’accueil. « J’ai toujours voulu adopter, parce que moi-même, j’ai grandi loin des miens. J’ai toujours su pour ma sexualité et j’ai donc toujours été au courant que l’adoption était le seul moyen pour moi, d’avoir des enfants ». Âgé de 29 ans, il a débuté son processus de rapprochement en adoptant Robert Jr, âgé de neuf ans, Giovanni, âgé de cinq ans et Kiontae, âgée de quatre ans, en décembre 2018.

Il a rapidement appris que les trois ont été séparés de leurs deux sœurs, Marionna, dix ans, et Makayla, huit ans, durant plusieurs mois. Il a alors tenté de retrouver les familles d’accueil et a organisé des journées jeux. « Les enfants, lorsqu’ils se sont vus, ont commencé à crier et à se faire des câlins ». C’est à ce moment-là qu’il aurait pris la décision d’adopter les deux autres enfants. « Je sais la douleur que cela fait d’être séparé et je ne souhaitais pas que cela leur arrive » affirme celui qui a été séparé de son frère à deux ans et qui ne l’a retrouvé qu’à 14.

Bien évidemment, beaucoup de questions se sont posées. Robert allait-il être en mesure de gérer les cinq enfants de par lui-même ? Rapidement, il a tout balayé d’un revers de la main, affirmant que ses enfants étaient extraordinaires. Comme il aime à le répéter, les enfants, qu’ils soient deux, ou cinq, ont tous besoin d’un parent. La famille a toutefois lancé une cagnotte GoFundMe afin de pouvoir s’acheter une belle maison. Sur les 250.000 dollars demandés, ils en ont déjà touché pas moins de 140.000. Une preuve que son histoire incroyable et son geste très humain, a touché des centaines de personnes.