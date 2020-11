Confinement : les prochains jours s’annoncent décisifs

Alors que nous sommes reconfinés, les prochains jours s’annoncent décisifs. En effet, certaines mesures pourraient être levées ou renforcées dans les heures à venir.

Les prochains jours s’annoncent décisifs. En effet, alors que la France est reconfinée jusqu’à début décembre, les chiffres liés à la pandémie de covid sont scrutés. Allons-nous rester plus longtemps à domicile ou le pays va-t-il pouvoir rouvrir à nouveau dans les semaines à venir ? Quid des fêtes de fin d’années ? Allons-nous pouvoir passer Noël en compagnie de notre famille ? Pour le moment, rien n’est moins sûr. Il y a quelques heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirmait ainsi qu’il était encore trop tôt pour définir si, oui ou non, les Français et les Françaises pourraient, dans les semaines à venir, à nouveau se réunir.

La semaine qui arrive s’annonce d’ailleurs décisive. En effet, si le nombre de cas ne repart pas à la baisse, un renforcement du confinement pourrait être étudié. Au contraire, si les premiers effets du couvre-feu et du confinement sont rapidement matérialisés, alors il est fort probable que les restrictions soient, non pas levées, mais simplifiées, notamment pour les petits commerçants. Les premiers résultats sont encourageants. En effet, le nombre de cas positif est passé d’environ 40 voire 50.000 par jour, à 20.000 hier. Malheureusement, le nombre de décès explose et le pays devrait passer la barre des 41.000 dans les heures à venir.

La courbe s’inversera-t-elle à temps ? Pour le moment, difficile de savoir. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, s’est d’ailleurs montré assez pessimiste. D’après ses dires, un mois de semi-confinement ne devrait pas suffire à atteindre les objectifs fixés. D’autres médecins appellent également à un renforcement des mesures dans les prochains jours. Le débat est donc, une nouvelle fois ouvert. Reste à savoir ce que décidera Emmanuel Macron, alors qu’une allocution est attendue dans les jours à venir, afin qu’un premier point soit rapidement effectué et qu’une partie des mesures soient levées.