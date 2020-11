Les Marseillais : on en sait plus sur la prochaine saison !

La prochaine saison des Marseillais commence déjà à se dévoiler, dans un contexte un peu particulier. Résultat, c’est du côté de Monaco que les candidats iront !

On en sait déjà un peu plus sur la prochaine saison des Marseillais. En effet, alors que la plupart des stars du programme sont actuellement à l’écran, dans les Marseillais VS Le reste du monde 5, chaque soir sur W9, de nombreux regards se portent déjà sur la suite. Après le Brésil, le Mexique, les Usa ou encore l’Afrique du Sud et l’Australie, les candidats pourraient la jouer locale et tourner du côté de Monaco. Il faut dire que la situation sanitaire ne permet par de faire de réels plans et nul ne sait combien de temps les restrictions vont durer. Ainsi, la production aurait jeté son dévolu sur Monaco ! La principauté pourrait bien être la prochaine terre d’accueil du tournage des Marseillais. Attention cependant. Comme l’an dernier, le tournage pourrait passer par Dubaï, peut-être même un peu plus longtemps puisque de nombreux candidats y vivent. Alors, aurons-nous droit à un combo entre Dubaï et Monaco ?

Pour le moment, difficile de savoir. Mais le compte instagram @lesmarseillaisvsrdm5_ semble en être persuadé. « La première partie du tournage sûrement à Dubaï et la deuxième à Monaco ou l’inverse, mais en tout cas Monaco, c’est sûr, Dubaï un peu moins… à cause du confinement la prod peut pas s’amuser à faire des vols aux candidats de France à Dubaï puis de Dubaï à la France etc ». Le suspens reste donc entier. Même chose du côté des candidats. Si les iconiques devraient une nouvelle fois effectuer leur grand retour, quels nouveaux seront incorporés ?

Interrogés à ce sujet, Nacca et Éloïse semblent en tout cas confirmer que des discussions ont d’ores et déjà débuté. « Aux dernières nouvelles, oui. On ne sait pas trop encore, on est dans la même attente que vous. On est tous dans l’attente de savoir ce qu’il va se passer, si on y retourne ou pas, par rapport aux règles sanitaires. Mais la saison est en préparation » a confirmé Nacca qui semble être peu au courant de ce qui va se dérouler dans les semaines à venir.