Élections US : il fait le buzz avec son t-shirt ridicule

Aux USA, un homme a accusé Joe Biden de voler les élections présidentielles avant de faire le buzz grâce à son t-shirt « Beer, BBQ, Freedom ».

Aux USA, ont lieu depuis le 3 novembre dernier, les élections présidentielles. Pour le moment toutefois, impossible de savoir qui de Joe Biden, le candidat démocrate, et Donald Trump, le candidat républicain, a remporté le scrutin. En effet, le décompte prend énormément de temps à cause notamment du vote par correspondance. Des millions d’Américains se sont déplacés dans les urnes afin d’élue un nouveau président, mais beaucoup plus ont voté par correspondance afin de respecter les mesures sanitaires en lien avec la pandémie de covid-19. Ces personnes, qui ont voté par correspondance sont surtout des démocrates. Suffisant pour assurer la victoire à Joe Biden ? Pour le moment, ce dernier fait la course en tête et se trouve à quelques heures de remporter les suffrages même si tout peut encore basculer.

Pour autant, la victoire de Trump n’est pas certaine et quelques-uns de ses supporteurs ont décidé de crier au scandale. Selon eux, l’élection est truquée. Premièrement, des dizaines d’individus se sont réunis du côté de Phoenix, en Arizona, un État donné gagnant à Joe Biden par Fox News, la chaîne conservatrice. De quoi agacer les votants républicains qui se sont alors mis à scander « Fox News succès » (Fox News craint), obligeant les journalistes à quitter les lieux, escortés par la police. Mais ce n’est pas tout. Une scène a suscité l’hilarité générale sur les réseaux sociaux.

En effet, alors qu’un représentant de l’État du Nevada, dans lequel Joe Biden est également en tête (mais de très peu), effectuait une conférence de presse, un homme est arrivé afin de hurler que les démocrates volaient bel et bien le scrutin. Masque sous le nez, l’individu arbore un t-shirt « BBQ, BEER, FREEDOM » qui a rapidement fait le buzz. Sur les réseaux sociaux, l’homme a ainsi été moqué ou célébré, en fonction du camp auquel les internautes appartiennent.