Covid-19 : les lycéens grondent contre les mesures annoncées

En France, les lycéens ont décidé de se liguer contre le gouvernement afin de réclamer un renforcement des mesures contre la pandémie de covid-19.

La pandémie de covid-19 continue de secouer la France. En effet, le nombre de décès explose, le nombre de nouveaux malades continue de faire peur, avec près de 40.000 nouveaux cas par jour. Résultat, la France est désormais en reconfinement relatif. Plusieurs entreprises sont toujours ouvertes afin de laisser l’économie tourner. Un reconfinement total aurait des conséquences terribles pour la nation. De son côté, le gouvernement a également tenu à fermer les commerces essentiels ainsi que certains rayons de grandes surfaces, afin de supporter ces commerçants et garantir une certaine équité entre les professionnels.

De même, les écoles sont toujours ouvertes. Or, les étudiants dénoncent une gestion calamiteuse du gouvernement. Résultat, à Paris, beaucoup ont décidé de manifester, en organisant divers blocus. Le lycée Colbert, situé dans le Xe arrondissement a ainsi été concernés. Des heurts ont également éclaté entre les jeunes et les forces de l’ordre. « Nous ne cherchions pas la confrontation. On s’est même mis sur les genoux à un moment. Tout le monde n’était pas d’accord avec le groupe qui a lancé des projectiles » ont expliqué certains jeunes. Ces derniers souhaitent en fait qu’un protocole soit rapidement revu.

Beaucoup estiment que les mesures imposées contre le covid-19 sont trop légères dans les lycées. Ainsi, ces derniers appellent à œuvrer « en faveur de meilleures conditions d’accueil et d’enseignement dans le contexte du reconfinement décidé par le président de la République. » En réponse, certains lycéens ont reçu une amende 135 euros pour non-respect des règles du confinement. En effet, ces derniers ont été contrôlés par les forces de l’ordre. Pour rappel, plus de 800 personnes sont décédées hier, dont la moitié sont des personnes âgées résident en EHPAD. Un bilan humain relativement lourd donc, qui pousse le gouvernement à devoir prendre certaines mesures parfois considérées comme étant liberticides. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives au sujet du bilan et du renforcement des mesures.