Élections US : mais quand seront connus les résultats ?

Cette nuit, auront lieu les résultats de l’élection présidentielle américaine. Mais connaitrons-nous réellement le nom du vainqueur ?

Mais quand allons-nous connaître le nouveau président des États-Unis ? Si beaucoup espèrent une transition simple du pouvoir, dans le cas ou Trump vient à perdre les élections, d’autres estiment que cette nouvelle façon de voter, par bulletins envoyés à la poste, pose problème. Actuellement en tête des sondages Joe Biden pourrait frapper fort même si dans certains États du Midwest, il pourrait se faire rattraper. En tête dans le Sud, Biden croise les doigts pour qu’un « miracle rouge » ne viennent pas créer la surprise, comme il y a quatre ans, avec la défaire d’Hillary Clinton alors qu’elle était pourtant la grande favorite.

Ainsi, dès 1h du matin, en France, nous devrions connaître les résultats en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et enfin, en Ohio. Ces résultats sont très importants car si Trump souhaite l’emporter, il doit gagner ces États de la Sunbelt. Une victoire de Joe Biden dans l’un de ces quatre États signifierait probablement la fin pour Donald Trump. Les écarts dans les sondages eux, évoquent 1.5 point entre les deux hommes. Résultat, pour être sur et certain, les résultats pourraient ne tomber, que mercredi.

Une heure plus tard, en Pennsylvanie, au Michigan et au Texas, les résultats devraient tomber. En Pennsylvanie, Joe Biden devrait l’emporter, avec 6 points d’avance selon les sondages, mais attention aux chiffres. Au Michigan, Joe Biden avait 5 points d’avance la semaine dernière, il n’en a plus que 2.5. Enfin, au Texas, ce dernier pourrait perdre mais se montrer relativement compétitif. Au point de créer la surprise ? Si tel était le cas, Donald Trump passerait une très mauvaise soirée. Dès 3h du matin, les résultats partiels de l’Arizona et du Wisconsin seront connus. L’Arizona pourrait passer sous le bastion démocrate, mais pour le Wisconsin, difficile de savoir. Dans tous les cas, Trump a d’ores et déjà prévenu, ses avocats se tiennent prêts.