Confinement : Burger King appelle à commander chez McDo !

En cette période de reconfinement, Burger King a fait le buzz en appelant à commander chez McDo mais aussi chez le reste de la concurrence.

Une publicité qui a fait le buzz, comme souvent d’ailleurs, avec Burger King. En effet, le géant de la restauration rapide s’est offert une page de publicité ce weekend, dans le JDD (Journal du dimanche). Cette publicité a été intitulée « Commandez chez McDo ». Une annonce assez surprenante, qui a suscité l’étonnement sur les réseaux sociaux. En effet, en ces temps de confinement, force est de constater qu’au lieu de faire la publicité de ses produits, Burger King invite les lecteurs et les internautes confinés à passer commander… Chez la concurrence ! Une situation assez inattendue qui surprend même les publicitaires de chez Burger King.

« On n’aurait jamais pensé vous demander ça un jour. Tout comme on n’aurait jamais pensé vous encourager à commander chez KFC, Quick, O’Tacos, Domino’s Pizza, Subway, Eat Sushi, Pizza Del Arte » commence ainsi cette publicité, avant de continuer, affirmant que les restaurateurs, peu importe lesquels, avaient besoin des gens pour continuer à survivre. « Aujourd’hui, les restaurants qui emploient des milliers de salariés ont aussi besoin de votre soutien. Donc si vous souhaitez les aider, continuez à vous régaler à la maison grâce à la livraison, à la vente à emporter et aussi au drive. Avec un Whopper, c’est mieux, mais si c’est un Big Mac, c’est déjà pas mal ».

Dans ce post très sérieux, Burger King affirme par ailleurs, ne pas rigoler. En effet, avec cette nouvelle période de confinement, se rendre au restaurant est désormais impossible. Ainsi, les grandes tables, comme les services de restauration rapide, comptent sur le soutien du peuple français, afin de passer commande. Une annonce a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Si certains ont salué cet appel à l’aide, d’autres ont estimé que cette page de publicité était hypocrite au possible. Les fast-foods représentant pour beaucoup la société de consommation, le capitalisme poussé et la malbouffe.