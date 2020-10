Harry Potter : un fan recréer Poudlard dans son garage

En Californie, un homme a décidé de recréer l’ensemble de l’univers Harry Potter directement dans son garage, pour une résultat saisissant.

Quand on est véritablement fan, on ne compte pas. En effet, un homme a passé près de deux années à faire de son garage, un lieu rendant hommage à la saga dont il est le plus fan : Harry Potter. Âgé de 30 ans, Brian Thompson, un Californien, a été tellement impressionné à l’occasion de sa visite au sein des studios d’Harry Potter à Hollywood, qu’il a décidé de tout faire afin de recréer sa propre version de l’univers du petit sorcier. Un projet qui lui aura pris plus de temps que prévu, mais qu’importe, il a réussi à le terminer sans jamais renoncer. Au total, son projet lui aura coûté entre 2.500 et 3.000 dollars, rien de bien fou quand on voit le résultat !

Interrogé par les journalistes de LADbible, ce dernier a expliqué : « Depuis que je suis enfant, j’ai toujours été obsédé par les parcs à thèmes. J’aime cette sensation ressentie lorsque tu entres dans un monde qui sort tout droit de l’imagination humaine. Créer tout cela, lui donner vie… Pour moi, c’est ça, la vraie magie ». Mais ce dernier ne s’est pas arrêté là. En effet, il a expliqué comme il a eu cette idée. « Au cours de ma première visite au parc à thèmes Harry Potter d’Hollywood, je n’ai jamais été aussi surpris et admiratif par l’imaginaire humain ».

Presque jaloux, il a alors décidé de prendre une petite partie de cet univers et de se l’approprier. Il a commencé par créer le fameux plafond magique, avant de continuer, sans jamais pouvoir s’arrêter. Il a réussi à limiter les coûts en réalisant tout de lui-même. Les internautes eux, ont été admiratifs de ses efforts. Selon lui, les gens sont surtout admiratifs du plafond. « Beaucoup me disent que s’ils avaient ça dans leur chambre, ils ne partiraient jamais ». Aujourd’hui, toute la pièce est formidable et invite à entrer de plein pied dans l’univers magique du sorcier le plus connu au monde.