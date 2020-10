Retour en détails sur les règles du reconfinement

Cette fois-ci, nous y sommes. Le recon finement a été annoncé par le président Macron, laissant craindre le pire, notamment au niveau économique.

Hier soir, le président Macron confirmait ce que nous avons tous craint : un reconfinement qui va s’étaler sur une période de 4 semaines. Si certaines informations évoquent même un reconfinement allant de 8 à 12 semaines, le chef de l’État ne s’est pas risqué à évoquer le sujet. D’ici là, un point sera effectué dans les 15 jours. En effet, le gouvernement espère bien faire en sorte que les mesures soient appliquées et que le nombre de cas passe de 40-50.000 par jour, 5.000 environ. 4 semaines vont-elles suffire ? Probablement pas, à moins que tout le monde y mette du sien. D’ici là, les commerces considérés comme non essentiels vont être obligés de fermer leurs portes. Ainsi, bars, restaurants et petits magasins vont être invités à une nouvelle fois se sacrifier le temps de quelques semaines, mettant en péril leur survie.

En revanche, il sera possible de sortir 1h par jour, dans un rayon d’1km. Les cimetières et les parcs resteront ouverts. Les fleuristes eux, resteront également ouverts, jusqu’à dimanche, afin de permettre aux Français de récupérer quelques fleurs pour célébrer les défunts. Enfin, les écoles vont rester ouvertes. Écoles maternelles, collèges, lycées, les étudiants pourront continuer à se rendre en classe même si le protocole risque d’être quelque peu revu. Quid des fêtes de fin d’année ? Pour le moment, difficile de savoir comment les choses vont se dérouler. Interroger à ce sujet, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, estime que Noël et le nouvel-an risquaient d’être célébrés de manière tout à fait différente cette année. Les fêtes se feront petit comité et probablement sous l’égide du couvre-feu. À ce titre, ce dernier a mis en garde, affirmant qu’une troisième vague était envisageable. Attention donc, à ne pas faire n’importe quoi et à respecter l’ensemble de mesures.