Covid-19 : qu’attendre des mesures du gouvernement ?

Hier, la nouvelle est tombée : en effet, le gouvernement a confirmé qu’un reconfinement généralisé était à l’étude. L’annonce devrait être effectuée ce soir.

Hier, la bombe est tombée : le reconfinement généralisé est envisagé par le gouvernement, afin de faire face à la crise liée au covid-19. Il faut dire que la flambée du nombre de cas positif est vertigineuse, avec plus de 30.000 cas encore enregistrés hier pour plus de 500 décès, EHPAD compris. Face à une situation qui devient hors de contrôle, le gouvernement a décidé, hier, de se réunir le temps de quelques heures afin d’évoquer la situation. Aujourd’hui, rebelote. En effet, l’exécutif va se réunir à l’occasion d’un Conseil de sécurité afin de confirmer – ou non – les mesures envisagées. Les Français risquent d’être suspendus aux lèvres d’Emmanuel Macron, qui prendra la parole aux alentours de 20h.

Trois scénarios étaient envisagés. Un reconfinement généralisé (qui n’avait pas la cote jusqu’alors), un rallongement du couvre-feu ainsi qu’un confinement les weekends ou encore, un rallongement du couvre-feu et un confinement localisé, en fonction de la situation régionale. Si peu pariaient sur le reconfinement général, force est de constater qu’ils ont été pris de cours. Aujourd’hui, le président de la République pourrait donc annoncer le retour du confinement et ce, à partir de jeudi soir minuit !

Le reste des règles reste à éditer, mais il se pourrait que ce confinement soit moins strict que le premier, afin de permettre aux entreprises de continuer à travailler en toute tranquillité même s’il ne fait aucun doute que de nombreux commerces risquent de mettre la clé sous la porte. Seule quasi-certitude, la durée de ce reconfinement, qui serait de 4 semaines (renouvelables). En effet, l’impact économique du confinement est terrible et beaucoup de sociétés et petits commerces ont souffert de la première vague. Qu’en sera-t-il de la seconde ? Beaucoup de questions se posent, ajoutant un peu plus de stress à cette situation déjà bien anxiogène. Réponse dans quelques heures donc, mais les prochaines semaines s’annoncent d’ores et déjà bien difficile.