Comment allonger la durée de vie d’un PC portable

Que faire si votre ordinateur s’arrête ou si le temps de réponse est anormalement long ? Faut-il le remplacer ou nécessite-t-il une révision majeure ? Pour ne pas perdre l’efficacité d’un ordinateur portable et avant de recourir à des mesures drastiques, voici quelques simples conseils pour améliorer l’utilisation de votre PC et prolonger sa durée de vie.

Tenir à jour le système

Des mises à jour régulières sont nécessaires pour garder tant le système d’exploitation que les programmes quotidiens en ordre. Elles jouent également un rôle très important dans l’éventuelle correction d’erreurs, combler des failles de sécurité dans le but de maintenir la sécurité du PC.

Protéger correctement le PC

Protéger l’ordinateur portable est plus qu’une nécessité, c’est une obligation. L’installation d’un anti-virus et d’un anti-malware vous met à l’abri de piratages informatiques, car ils reconnaissent et neutralisent les menaces avant qu’elles ne puissent causer des dommages irréparables.

Mais les antivirus et les anti-malwares ne sont pas toujours capables de reconnaître tous les programmes malveillants, en particulier les plus récents. Avec cette seule méthode, la protection n’est donc pas assurée à 100%, car si elle se révèle très efficace contre les keylogger de type software, elle l’est bien moins contre ceux de type hardware. Pour une sécurité globale, l’utilisation d’un VPN permet de rendre la navigation anonyme et cryptée, protégeant ainsi l’ordinateur de tous types d’attaques externes. Ainsi, vous connecter à un réseau virtuel privé (VPN) sur votre PC Windows vous donne la garantie d’anonymat et préserve très efficacement toutes vos données sensibles.

Nettoyer le système

Le formatage du disque est également une étape fondamentale, car il permet un nettoyage en profondeur et libère l’ordinateur de tous les fichiers obsolètes, des données cachées, des virus et des logiciels espions. Il n’est pas nécessaire d’attendre que ses performances soient ralenties pour le faire, pensez à nettoyer régulièrement le disque dur, ce ne pourra qu’être bénéfique.

L’utiliser sur une surface rigide et plane

Les ordinateurs portables se caractérisent par la présence d’aérations positionnées dans leur partie inférieure. C’est pourquoi, lorsque nous plaçons l’appareil sur, les genoux, un matelas ou sur les couvertures, les ventilateurs sont totalement bloqués et l’air chaud ne peut pas se dissiper correctement. Cela provoque la surchauffe de ses composants et avec le temps les performances se dégradent, rendant l’ordinateur de plus en plus lent. Pensez donc à utiliser votre PC sur une surface rigide, car le vide sous l’ordinateur garantit la circulation de l’air et une bonne ventilation. Si vous ne pouvez, ou voulez pas le placer sur une table, il existe des plateaux adaptés afin de pouvoir le placer facilement sur les genoux tout en assurant une protection du système de ventilation.

Dépoussiérer régulièrement

L’un des principaux ennemis de l’ordinateur portable est la poussière. Au fil du temps, celle-ci s’accumule à l’intérieur de l’ordinateur, pouvant provoquer un ralentissement conséquent, mais aussi diminuer sa capacité à dissiper la chaleur et en bloquant le flux d’air indispensable à son refroidissement. Vous risquez, avec une surchauffe, d’endommager le disque dur, le processeur et la mémoire RAM, rendant finalement votre PC portable inutilisable. Dépoussiérer votre ordinateur portable est l’une des opérations de maintenance informatique les plus importantes, à effectuer régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an. Pour ce faire, diverses solutions s’offrent à vous, comme l’utilisation d’un aspirateur, qui reste certainement la meilleure solution et permet de ne pas avoir à l’ouvrir complètement. Sinon, il est possible de le faire grâce à une bouteille d’air comprimé ou encore le faire délicatement à l’aide d’un coton tige ou un pinceau souple prévu à cet effet.