Facebook Dating débarque enfin en France !

Avec Facebook Dating, Facebook compte bien concurrencer les géants de la rencontre sur le net. Une nouvelle fonctionnalité lancée en 2018, qui débarque enfin en France.

Après Tinder, Happn ou encore Bumble et bien d’autres, c’est au tour de Facebook de se lancer dans le dating. En effet, le réseau social aux 3 milliards d’utilisateurs a confirmé l’arrivée prochaine de son service de rencontre. Autant dire que le timing n’est pas des plus adaptés, avec le renforcement des mesures sanitaires qui s’annonce. En effet, la crise liée au covid-19 est terrible et si 26.000 cas ont été recensés hier, ce sont pas moins de 256 personnes qui sont décédées. Pour autant, le réseau social souhaite tenter sa chance. Lancé en 2018, Facebook Dating est efficace dans une vingtaine de pays, notamment aux USA ou 1.5 milliards de rencontres auraient déjà eu lieu.

Il faut dire que l’application fonctionne très simplement. En effet, il y a désormais un onglet « rencontre » pour les personnes intéressées, qui permet de se créer un profil de rencontre, différent que celui dont la personne concernée dispose sur Facebook ou Instagram. Le but du « jeu » est ensuite de trouver l’amour. Mais ici, pas de swipe comme sur les autres applications, plutôt des likes sur les différents profils. Il est même possible d’envoyer un message à la personne qui vous tente le plus. Enfin, côté intéressant mais peut-être trop intrusif, l’utilisateur est en mesure de voir qui a liké son profil même si, de votre côté, le profil ne vous intéresse pas plus que ça.

Dernier point à noter, le « secret crush », qui permet d’envoyer des likes à ses amis Facebook sans que ces derniers ne soient mis au courant. De leur côté, s’ils vous apprécient également, alors le secret crush va se révéler. Dans le cas contraire, personne n’en saura rien. Facebook Dating vous permet de partager plus facilement votre véritable identité et donne un aperçu plus authentique de qui vous êtes » a pour sa part confirmé l’entreprise dans un communiqué de presse, visant à confirmer l’arrivée prochaine de ce service.