Lidl annonce la sortie de son Apple Watch !

Lidl a confirmé la sortie prochaine de sa propre Apple Watch, confirmant un peu plus être la marque du moment.

Décidément, Lidl est la marque du moment. Après avoir fait le buzz en annonçant la sortie d’une PS4 à moindre prix et en révélant aux yeux du monde entier, sa première ligne de vêtements composés d’une casquette, de chaussures ou d’une veste, voilà que la firme anciennement considérée comme discount a annoncé la sortie prochaine de sa propre montre connectée. Preuve que la firme se tourne de plus en plus vers le digital et les outils connectés. Pour rappel, il y a quelques semaines, l’enseigne a lancé sa propre variation des fameux AirPods d’Apple.

Aujourd’hui, c’est donc des montres connectées que dévoile Apple. De quoi rivaliser avec les géants de la technologie ? Pas vraiment puisqu’on imagine aisément que les outils connectés de Lidl ne sont pas aussi performants. Or, cela permet à la firme de renforcer son image de marque et s’adresser à une clientèle qui n’a pas forcément les moyens de s’offrir des objets signés Apple ou Samsung. Force est de constater que cela fonctionne. En effet, depuis l’annonce de l’arrivée de cette Smart Watch, Lidl fait le buzz.

Elle dispose d’un port USB intégré et tiendrait jusqu’à 15 jours sans avoir à être rechargée. Une excellente nouvelle alors que certains objets connectés sont souvent pointés du doigt pour leur faible batterie. Au niveau des prix, Lidl a également décidé de faire une fleur à ses clients en mettant sur le marché cette montre connectée, à 24.99 euros. Un prix relativement abordable donc. Pour autant, l‘Apple Watch reste une extension utile et appréciable des iPhone d’Apple. Si vous en avez un, il peut donc être plus intéressant de se tourner vers les offres de la firme de Cupertino afin de profiter d’une belle expérience utilisateur.