La NASA annonce une découverte historique et excitante !

La semaine prochaine, la NASA devrait nous dévoiler une découverte historique et excitante, au sujet de la Lune. De quoi rendre la fin 2020, plus agréable ?

Mais à quoi devons-nous nous attendre ? Alors que l’année 2020 a été marquée par de terribles incendies, la pandémie liée au covid-19, une possible troisième guerre mondiale ou encore de nombreuses grèves et manifestations, voilà que la NASA annonce une incroyable découverte. Allons-nous nous faire envahir par des extra-terrestres ? Rassurez-vous, la réponse est négative. En effet, la découverte annoncée se présente même comme étant « excitante ». De là à ce que nous terminions l’année sur une bonne note ? L’annonce a de quoi titiller notre curiosité, il est vrai. Mais alors, à quoi s’attendre ?

Pour le moment, difficile de savoir. Selon le média britannique The Independent, les scientifiques et les chercheurs œuvrant au sein de l’agence spatiale américaine ont effectué une remarquable découverte au cours de la mission Sofia, qui a vu un Boeing 747 d’observation stratosphérique s’envoler loin, très loin au-dessus de nos têtes. Pour le reste, c’est tout. En effet, il s’agit là des seules indications que nous ayons reçues. Mais pas de panique, la NASA a confirmé une conférence de presse dès la semaine prochaine.

Au cours de cette conférence de presse, Paul Hertz, Jacob Bleacher et Naseem Rangwala sont attendus. Il s’agit là, des représentants de la division d’astrophysique au sein de la NASA. Ils ont participé à l’élaboration et au bon déroulement de la mission Sofia. Une quatrième personne est attendue. Le nom, s’il nous est inconnu, pourrait toutefois nous apporter quelques indices. En effet, Casey Honniball, stagiaire postdoctoral au sein de la NASA est connu pour ses longs et très complets travaux, au sujet de l’eau sur la Lune. Il a récemment mis au point une nouvelle méthode visant à définir s’il existe des molécules d’eau sur notre satellite. Pour beaucoup, l’annonce a donc un rapport direct avec la découverte d’eau sur la Lune. Afin d’en avoir le cœur net, il faudra toutefois attendre encore quelques jours, mais cette annonce, si elle était confirmée, pourrait changer énormément de choses.