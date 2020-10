Covid-19 : mais à quoi doit-on réellement s’attendre ?

Alors que le covid-19 continue de frapper le pays, de nombreuses questions se posent autour des mesures qui s’annoncent. Reconfinement, couvre-feu ?

Alors que le nombre de nouveaux cas positifs oscille entre les 20 et 30.000 par jour, difficile de savoir à quoi réellement s’attendre. Les hôpitaux commencent peu à peu à saturer et le nombre de décès au quotidien est en constante hausse. Face aux risques, le gouvernement a confirmé la mise en place d’un couvre-feu dans certaines villes du pays, dont l’Île-de-France, l’agglomération lyonnaise ou encore marseillaise. Aujourd’hui, l’exécutif pourrait annoncer que Tours ou Saint-Étienne se retrouvent dans la même situation. En Irlande, la décision elle, a été prise : le reconfinement dur et total a bien été annoncé. Il s’agit du premier pays d’Europe à opter pour une telle décision. En Espagne, en Allemagne, en Pologne et donc en France, la question se pose elle aussi puisque les indicateurs sont tout sauf vraiment positif.

Le gouvernement souhaite avant toute chose éviter que le système hospitalier se retrouve débordé. Avec 300 lits environ en soins intensifs, pour 4.7 millions d’habitants, le risque est grand. Pour autant, les mesures prochainement annoncées risques d’être décisives, notamment pour les fêtes de fin d’année. Beaucoup d’experts ont appelé à un reconfinement total pour une période de 2 à 3 semaines juste avant les fêtes de fin d’année, afin de permettre aux gens de se réunir dans un cadre un peu plus agréable. Une idée balayée d’un revers de la main par le gouvernement, qui souhaite absolument éviter d’en arriver là. L’économie est trop fragile, beaucoup d’entreprises sont sur le carreau et risquent de fermer leurs portes. Un nouveau confinement serait dévastateur à ce niveau-là.

Malgré tout, cette décision est possible à moyen terme. Si les mesures de couvre-feu imposées ne fonctionnent pas, il faudra aller plus loin. Pour l’heure, si un reconfinement total est exclu, l’idée serait de rallonger le couvre-feu. Une source proche du gouvernement a émis l’idée d’un couvre-feu allant de 19h à 6h du matin, étendu à l’ensemble du territoire. Une idée qui pourrait faire son chemin puisqu’elle bloquerait le pays en début de soirée et permettrait aux gens de continuer à travailler. Les prochains jours s’annoncent donc relativement suivis.