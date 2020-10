Les objets les plus tendances à acheter pour l’hiver 2020

En hiver on cherche de la chaleur, de l’intimité et du réconfort. Mais quels sont les objets les plus tendances à acheter cet hiver pour obtenir ce confort ? On vous donne plusieurs idées dans cet article.

Côté décoration d’intérieur

On retrouve deux tendances pour cet hiver. Pas très étonnant, puisqu’il en faut pour tous les goûts. Tout d’abord il y a le style ultra moderne, avec des lignes droites, une touche de couleur et une quantité de petits accessoires raisonable. Si vous êtes fan de ce style, il faudra bien sûr vous procurer de nouveaux objets pour la décoration d’hiver. Optez pour un luminaire style art-déco avec une lumière chaude pour créer une très bonne ambiance hivernale. Quant au sapin, on n’y ajoute que quelques décorations très simples et classes.

Le look « nature » est un peu l’opposé de celui dont on vient de parler. La tendance pour les plantes d’intérieur ne disparaît pas, et cet hiver on ajoute des meubles en osier à sa déco. On marie les plantes avec des matières naturelles comme le bois, et on opte pour des meubles et accessoires d’occasion pour le côté écolo, très tendance. Une plante verte sur une petite table en osier, à côté d’une lampe dénichée au vide-grenier, et le tour est joué.

Les vêtements Lidl

Simple rumeur ou réalité ? On n’est pas encore 100% sûrs, mais si les vêtements Lidl vont réellement être commercialisés, il faudra sauter sur l’occasion. Quoi de plus rebelle qu’un t-shirt à l’effigie de la marque Lidl plutôt que les marques chers et super connus ? Le look « cheap » et « ultra confort » sera à la mode cet hiver à notre avis.

Du matériel pour loisirs créatifs

Les loisirs créatifs, longtemps considérés comme « vieillots », redeviennent à la mode. La couture, le tricot, la broderie ou le point de croix n’en sont que quelques exemples. Est-ce parce qu’on a cherché à s’occuper différemment à la maison cette année ? Cherche-t-on un retour aux sources et l’abandon du consumérisme ? Ou s’agit-il seulement d’un effet de mode qui a comme résultat de jolis accessoires faits-main ?

Cet hiver on se cale sur le canapé avec notre broderie, ou derrière sa machine à coudre pour réaliser sa propre tenue pour les fêtes de fin d’année.

Les objets pour s’occuper en couple, ou seul(e)

Faire des loisirs créatifs, c’est super. Mais à un moment donné il faudra aussi faire quelque chose d’un peu plus sexy en couple. Quels sont les objets tendances à acheter en couple ? Les sex toys !

L’hiver est le moment idéal pour se coucher tôt et se caler sous la couette avec chéri(e). Profitez donc de ces soirées intimes pour tenter de nouvelles choses, par exemple avec les produits vendus sur easytoys.

Et si vous êtes seul(e), rien ne vous empêche de profiter également des soirées passées au lit. Prenez un un gode ceinture sans harnais ou flesh light et on vous garantit que vous passerez une très bonne soirée.