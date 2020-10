Une dominatrice fait le buzz en se promenant à Los Angeles

À Los Angeles, une dominatrice a fait le buzz en se rendant en magasin avec son compagnon qu’elle tenait en laisse. Une scène pour le moins dérangeante !

Une photo pour le moins, étrange. En effet, une femme dominatrice a été aperçue à Los Angeles en train de se balader avec son compagnon, tenu en laisse. L’image, qui a été prise dans un magasin de nourriture healthy, a très vite fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause, postée sur Twitter, elle a vite attisé les moqueries, dépassant par la même occasion, la barre des 100.000 likes. Il faut dire que ce genre de choses n’arrive pas tous les jours. C’est à Erewhon, chaîne de magasins, que cette scène s’est déroulée sous les yeux ébahis de clients interloqués. Connue pour son côté étique et équitable, cette chaîne de magasins n’a jamais vraiment fait jaser. Résultat, imaginez la surprise des clients en découvrant cette improbable scène.

Celle qui se fait appeler ‘Maîtresse Lark’ n’a toutefois pas semblé être dérangée par ce qu’elle faisait, allant même au rayon jus pour demander une petite bouteille. Interrogée, elle a continué, expliquant qu’elle, ses amis et son compagnon profitaient de la journée pour faire du shopping, réaliser quelques photos ainsi que quelques vidéos. En arrivant au magasin, la sécurité a accepté de les laisser passer avant, finalement, de leur demander de partir suite à l’attroupement qui se faisait autour des deux.

Cette scène, aussi insolite soit-elle, n’est pas nouvelle. Dans une station de train à Londres, une femme est elle aussi apparue en train de tenir son compagnon en laisse. S’il n’a jamais été identifié, l’individu tenait une pancarte sur laquelle était inscrit « À l’essai pour Miss Foxx ». Dutty Boukmann, internaute, avait alors saisi un cliché de la scène avant de demander sur les réseaux sociaux de qui cet individu était le père. Une scène qui avait causé énormément de confusion, puisque personne ne semblait s’attendre à témoigner de cela. Miss Fox elle, tenait son compagnon d’une main ferme. Les deux ont toutefois été invités à quitter les lieux assez rapidement par les autorités.