Appareils électriques : comment éviter les problèmes de de surtension ?

Aujourd’hui plus que jamais, le public se soucie de réduire sa consommation d’énergie. Cela passe par un choix plus minutieux des appareils électriques utilisés, mais également par les bons gestes pour éviter les pannes et la surtension liées à la surconsommation.

L’importance d’éviter des problèmes de surtension à la maison

Comme il est expliqué dans cet article par exemple, on peut définir la surtension électrique comme le fait de recevoir une tension électrique qui dépasse la normale du circuit. Elle peut avoir comme origine une mauvaise utilisation de l’appareil ou encore un défaut de fabrication, ou une source externe, comme la foudre ou une surcharge provenant du réseau électrique. Dans tous les cas, cette surtension va user petit à petit l’appareil, endommager ce dernier de façon définitive, voire provoquer des pannes de toute l’habitation dans certains cas.

Les bons gestes pour éviter ce risque, mais aussi la surconsommation

Afin d’éviter une surtension il est nécessaire d’avoir de bonnes habitudes, comme débrancher les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés (du simple chargeur de portable au grille-pain ou TV). En cas d’orage, là encore le réflexe sera de débrancher un maximum de prises ou bien d’utiliser des multiprises spéciales qui protègeront les appareils dans le cas où la foudre tombe.

Par ailleurs, tout le monde cherche à réduire sa consommation d’électricité à des fins économiques mais aussi écologiques.

Pour cela, en premier lieu, il est important choisir avec soin l’endroit où installer son électroménager comme le réfrigérateur ou le congélateur. Plus précisément, il faut le laisser loin des sources de chaleur ou susceptibles d’en émettre, comme une cuisinière ou un four. En ce qui concerne les plaques électriques, il est conseillé d’utiliser des casseroles dont la taille soit en adéquation avec la plaque. Couvrez la casserole pendant la cuisson et éteignez la plaque plusieurs minutes avant la fin de la cuisson. Lorsque vous utilisez le lave-linge, privilégiez un cycle « éco » ou « demi-charge », voire un lavage à 30° pour un linge pas trop sale.

Comment bien choisir ses appareils électriques ?

Pour réduire votre consommation d’énergie et éviter des problèmes de surtension, il est important de bien savoir choisir les appareils électriques que vous achetez.

En premier lieu, vous devrez opter pour un appareil adapté à la taille de votre famille et à votre utilisation et d’apporter une attention particulière à l’étiquette. En plus d’opter pour celui de classe A+++, vous devrez également regarder de près sa consommation annuelle ainsi que les autres informations disponibles sur l’étiquette.

Par ailleurs, si vous décidez d’acheter un équipement d’occasion, prenez soin de vérifier si aucun problème technique n’est lié à sa vente et s’il est en bon état de fonctionnement.