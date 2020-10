Elle fait plus de 15.000 dollars en vendant du lait maternel

Aux USA, une maman de 32 ans a réalisé plus de 15.000 dollars de chiffre, en vendant du lait maternel. Elle souhaitait aider les familles ayant fait appel à une mère porteuse.

Une situation insolite. En effet, en Floride, une jeune femme répondant au nom de Julie Dennis, 32 ans, a réussi à générer d’importants revenus en vendant, en ligne, du lait maternel issu de sa propre poitrine. Cette idée, Julie Dennis l’a eu alors qu’elle officiait en tant que mère porteuse pour un couple, au mois d’août 2019. À l’époque, celle-ci a décidé de conserver son lait et de le mettre en vente afin d’aider certaines familles dont l’enfant est né d’une mère porteuse et qui ne peuvent pas nourrir leur nouveau-né au sein. Une idée astucieuse et ingénieuse, d’autant que le lait lui, sera vendu au prix de 90 centimes le demi-kilo.

Enseignante au sein d’une école primaire, Julie affirme que produire du lait de la sorte, c’était un travail à plein temps. En outre, elle a confirmé recevoir des menaces et de nombreuses critiques de la part d’internautes, elle qui se fait de l’argent en vendant du lai maternel. Mais la mère de deux enfants a confirmé avoir « un utérus en parfait état et produire du très bon lait. » Elle n’a donc pas hésité une seule seconde à se lancer dans une telle entreprise. Si elle affirme qu’elle ne fait pas ça pour l’argent, Julie a toutefois avoué qu’elle avait pesé le pour et le contre afin de vérifier que cela lui aille à elle ainsi qu’à sa famille.

« Je reçois des commentaires qui me critiquent pour demander de l’argent. Beaucoup de personnes pensent que je ne devrais pas faire payer puisque c’est gratuit pour moi. Sauf que je passe des heures par jour, avec ma pompe. Ce sont des heures loin de ma famille. Il faut nettoyer, ranger, stériliser, cela coûte assez cher et prend du temps. » Un constat sans appel, d’autant que Julie rappelle avoir fixé un tarif très bas, en dessous du salaire minimum. Le résultat est quand même positif. Julie a pu aider de nombreuses familles et a réussi à générer près de 15.000 dollars en quelques semaines rien qu’en vendant du lait maternel.