La PS5 se dévoile enfin dans une nouvelle vidéo

La PlayStation 5 se dévoile peu à peu dans une nouvelle vidéo grâce à laquelle Sony présente aux amateurs de jeux vidéo, l’interface de la console !

On le sait, la PS5 est très attendue par la communauté de gamers. Pas de panique, celle-ci arrive le 19 novembre prochain. En effet, il n’y a plus qu’un mois (environ) à tenir ! Mais depuis l’annonce officielle de sa date de sortie, Sony semble prendre un malin plaisir à ne rien dévoiler au sujet de sa nouvelle machine. Pour autant, l’engouement autour de la nouvelle console est réel d’autant qu’elle devrait proposer aux joueurs, de toutes nouvelles fonctionnalités, dans le but de rendre l’expérience de jeu, plus divertissante et plus personnalisée. C’était bien là l’une des requêtes des joueurs de PS4, qui espéraient pouvoir profiter d’une UX, une expérience utilisateur, un peu plus modulable en fonction de leurs envies.

« La nouvelle expérience utilisateur est entièrement centrée sur le joueur. Elle a été pensée pour vous fournir une véritable expérience de nouvelle génération, renforçant l’immersion et vous connectant à des jeux exceptionnels ainsi qu’à une communauté de joueurs passionnés. » confirme ainsi le grand patron de Sony. Pour preuve, la firme nippone vient de dévoiler son premier trailer présentant l’interface. « Nous y sommes : voici le premier aperçu de l’interface de la PlayStation 5 !Regardez donc cette vidéo pour découvrir les nouvelles fonctionnalités qui rendront votre expérience de jeu plus fun, engageante, personnalisée et sociale sur PS5. »

Sur les réseaux sociaux, les commentaires eux sont unanimes. En effet, les joueurs se félicitent de voir Sony entrer dans une nouvelle ère, en laissant les gamers jouer à ce qu’ils veulent tout en leur permettant de profiter d’une installation personnalisée. « OMG, imaginez les thèmes que vous pouvez mettre sur l’écran d’accueil. » pouvait-on ainsi lire. Nul doute que tous seront au rendez-vous le jour de la sortie de la PS5. D’ici là, n’hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessous afin de vous faire une idée de ce à quoi ressemblera votre prochaine console de salon.