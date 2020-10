Il fait le buzz en découvrant une énorme araignée chez lui

Sur Reddit, un homme a partagé l’image d’une araignée qu’il a retrouvé dans son jardin, provoquant quelque peu le dégoût et la surprise tant elle était énorme.

Vous pensiez que la saison de l’invasion des araignées, au sein de votre domicile, était déjà assez pour vous ? Imaginez un peu, tomber sur bien pire. C’est ce qui est arrivé à un malheureux utilisateur de la plateforme Reddit. En effet, ce dernier a récemment posté une image de ce qui ressemble à une araignée absolument énorme. Beaucoup de sont alors amusés à la comparer à Aragog, l’énorme araignée d’Hagrid, le garde de l’école, qui se cachait dans la fameuse forêt interdite. Soucieux d’en apprendre un peu plus, u/noobshifu69 a souhaité titiller la curiosité des internautes en dévoilant une image. « Quel type d’araignée est-ce ? Je l’ai trouvé dans mon jardin ».

Ce qu’il a toutefois oublié de dire, c’est là où il vit ou à quel point l’araignée était grosse. Sur le cliché, elle semble d’ailleurs énorme. Beaucoup d’utilisateurs de Reddit se sont ensuite exprimé, affirmant ne jamais espérer croiser une telle araignée. « Est-ce que c’est l’araignée de Harry Potter » demande ainsi un internaute, avant qu’un autre n’affirme, « Aragog, mon vieil ami ». D’autres, un peu plus aventureux, affirment que l’araignée pourrait presque être mignonne à condition que jamais, elle ne déploie ses huit pattes.

Enfin, un groupe d’internautes a tenté de déterminer de quelle araignée il s’agissait. Selon certains, il s’agissait d’une araignée-loup. Selon le National Geographic, l’araignée-loup est l’une des plus rapides ! Elles ne tissent d’ailleurs pas de toile. Au contraire, elles pourchassent et s’attaquent à leurs proies, d’où le surnom de « loup ». Elles disposent de huit yeux, tout autour de leur tête, dont deux gros au-dessus. Elles vivent absolument partout, dans le froid, dans les montagnes, dans des tubes volcaniques en passant par les déserts et les forêts. Dans tous les cas, mieux vaut ne pas la croiser.