Covid-19 : qu’attendre de l’allocution de mercredi ?

Mercredi soir, le président Macron a confirmé qu’il allait s’adresser aux Français, le temps d’une allocution qui sera forcément très suivie.

Mercredi soir, Emmanuel Macron va s’adresser à l’ensemble des Français. En effet, c’est à 20h, sur TF1 et France 2, que le Chef de l’État va s’expliquer, afin d’évoquer la maladie, la pandémie et les mesures à prendre ou qui vont être prises. Si le confinement généralisé semble être exclu, de nouvelles pistes pourraient toutefois être annoncées, comme l’a confirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français. Interrogé, ce dernier a expliqué ce lundi, qu’il pourrait y avoir de nouvelles mesures supplémentaires, annoncées par le gouvernement. De quoi mettre la pression et laisser craindre le pire.

« Oui, à un moment donné, il faudra prendre des mesures supplémentaires si la circulation que nous constatons ces derniers jours encore se confirme et s’accélère encore », a ainsi affirmé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, au micro de RTL, dans la journée. Bars et lieux publics pourraient être une nouvelle fois visés. « Maintenant, je ne peux pas vous faire les annonces, ce n’est d’ailleurs pas mon rôle de les faire ». De quoi agacer des milliers de personnes pour qui les libertés sont privées au profit du travail. Des critiques balayées d’un revers de la main par le gouvernement. Selon Attal, le simple objectif de l’exécutif, est de « protéger la santé des Français, de faire en sorte que l’on ne mette pas les Français dans une situation de risque comme celle que l’on a vécue avant le confinement ».

Pour le moment, aucune date n’a été avancée au sujet d’un possible Conseil de Défense tenu à l’Élysée, juste avant la prise de parole du président Macron. Au cours de ces réunions, des décisions sont prises au sujet du covid-19. Face à la crise et au nombre record de cas enregistrés, Jean Castex, le premier ministre, a appelé le gouvernement à plus de vigilance et à bien garder à l’esprit, l’importance de mettre en place des mesures barrières visant à protéger les Français, mais également à se protéger soi. « Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux », a-t-il toutefois affirmé.