Benjamin Samat et Maddy Burciaga sont bien en couple !

Benjamin Samat et Maddy Burciaga, en couple ? Alors que les rumeurs allaient bon train, tout laisse à croire que l’information serait bel et bien réelle !

Alors qu’il est actuellement en couple à l’écran, avec Marine El Himer, la sœur d’Océane avec qui il a flirté lors du dernier tournage des Marseillais, Benji Samat serait désormais en couple avec la belle Maddy Burciaga. En effet, la star de téléréalité vit désormais du côté de Dubaï, là-même ou Maddy est partie s’exiler (comme une bonne partie des candidats). Sur place, les deux seraient tombés amoureux. Du moins, c’est ce que de nombreuses rumeurs tendent à affirmer. En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs comptes tentent de prouver que les deux seraient ensemble.

Photos à l’appuie, nous avons ainsi pu voir Benji Samat et Maddy Burciaga, ensemble, au restaurant, ou se tenir la main. Reste qu’aucun des deux n’a officialisé quoique ce soit. Enfin presque. Récemment, Benjamin a posté une vidéo de lui en compagnie de Thibault Garcia et quelques amis. Au cours de la vidéo, nous pouvons alors entendre l’un des proches de Benji lui lancer « Hey mon pote, t’es en couple, reste tranquille mon pote ! ». Une sortie qui a alors provoqué la gène de Benjamin.

Enfin, une photo a circulé sur le net, au même moment, ou nous pouvions voir Maddy et Benjamin, se tenir la main. Vous l’aurez compris, les indices portent à croire que ce couple est bel et bien réel. Une petite surprise quand on sait que Benji et Marine semblaient filer le parfait amour dans cette cinquième saison des Marseillais VS Le Reste du Monde. Maddy elle, depuis sa séparation avec le youtubeur star GMK, est restée très discrète, se contentant de travailler sur ses quelques projets à commencer par sa chaîne YouTube ou la gestion de ses réseaux sociaux, elle qui a décidé de prendre du recul vis-à-vis de la téléréalité.