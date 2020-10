Cardi B touche des millions de dollars grâce à OnlyFans

Présente sur la plateforme OnlyFans, Cardi B toucherait des millions de dollars par mois, rien qu’en postant du contenu original pour ses abonnés.

OnlyFans est la plateforme qui fait parler. En effet, cet instagram réservé au plus de 18 ans permet aux femmes et aux hommes le désirant, de poster des images assez explicites. Face au succès qu’a engendré le concept, de nombreuses stars ont décidé de se lancer dans l’aventure. Aujourd’hui, certaines d’entre elles gagneraient même beaucoup d’argent. Cardi B, qui s’est inscrite il y a quelques semaines dans le but de générer un peu plus de revenus. En plein divorce avec le rappeur Offset (du groupe Migos), la star américaine toucherait quelques 8 millions de dollars par mois !

Avec un tel revenu, elle pourrait même arrêter la musique et le cinéma pour se concentrer sur cette nouvelle activité. Mais le plus fou dans cette histoire-là, c’est que sur ce compte, la chanteuse ne dévoile rien d’osé. « Je ne vais pas montrer mes seins, mon sexe ou mes fesses. Il n’y aura que de la vraie vie. Vous aimez bien vous mêler de ma vie, je répondrai aux questions sur ce compte. » expliquait-elle. Son contenu semble toutefois avoir trouvé son public et la jeune maman risque de continuer sur cette voie là. Pour autant, Cardi B n’est pas la star américaine qui génère le plus de revenus sur Onlyfans.

En effet, Blac Chyna, l’ex de Rob Kardashian, le frère de Kim Kardashian, toucherait jusqu’à 17 millions de dollars par mois, rien que sur cette plateforme ! Un moment astronomique. En seconde position, se trouve Bella Thorne, l’ancienne star de Disney Channel qui a opéré un sacré changement de carrière. Son arrivée sur la plateforme avait suscité le buzz au point que ses premiers mois se soient chiffrés à 10 millions de dollars. Vous l’aurez compris, Onlyfans permet aux stars de s’offrir un complément important.