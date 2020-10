Un mère de 52 ans prouve qu’il faut suivre ses rêves !

Âgée de 52 ans, une mère de famille a décidé de poursuivre ses rêves et a donc repris les études, allant même jusqu’à dormir en résidence étudiante !

Il n’est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Si cette phrase a été entendue des milliers de fois, Marisa O’Hara, 52 ans, vient de nous le prouver. La raison ? Celle-ci a décidé de saisir des deux mains les opportunités qui se présentent à elle, notamment depuis que la crise liée au covid-19 soit venue tout chambouler. Résultat, cette maman de cinq enfants, originaire de Tywyn au Pays-de-Galles, a décidé de se remettre à étudier, mais pas n’importe comment. En effet, afin de profiter de l’expérience ultime, celle-ci a a souhaité partir vivre en dortoir étudiant. Aujourd’hui la voilà donc une étudiante en histoire à part entière, au sein de l’Aberystwyth University.

Malgré son âge, celle-ci affirme que les autres étudiants, bien plus jeunes, se sont habitués à sa présence et n’ont aucun mal à cohabiter. « J’ai décidé de proposer ma candidature l’an dernier même si je n’avais que très peu d’espoir. J’ai été interrogé après le confinement par Skype et j’ai été acceptée dès le lendemain. Je n’ai pas vraiment songé à vivre dans une résidence étudiante, l’université n’étant qu’à une heure de chez moi. Cependant, pendant l’entretien, on m’a bien fait comprendre qu’au niveau social, cela aiderait. Malheureusement, avec le covid, il n’y a plus cet aspect ».

Selon elle, ses enfants sont très fiers d’elle, de même que ses frères et sœurs ainsi que sa maman. Attention toutefois. Pas question de compter sur elle pour être la « maman » de la résidence. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à rencontrer certains de ses amis étudiants afin de faire la fête, entendez par là manger des pringles et des fish and chips. En effet, avec le covid, difficile de faire mieux. Suffisant cependant pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et inspirer de centaines d’autres personnes, qui rêvent de faire la même chose qu’elle !