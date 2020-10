La cigarette, amenée à disparaître d’ici 10 ans ?

Et si la cigarette, telle que nous la connaissons, était amenée à disparaître d’ici les 1à à 15 prochaines années ? C’est en tout cas ce qu’affirme certains patrons.

Les cigarettes telles que nous les connaissons, amenées à disparaître ? Si cette question est un peu «farfelue», force est de constater que le sujet lui, est sur la table. En effet, les hausses des prix ont porté un grand coup à l’industrie. Aujourd’hui, les géants du secteur du tabac vont ainsi être forcés de se renouveler. C’est en tout ce qu’a récemment assuré André Calantzopoulos, le directeur général de Philip Morris. Selon lui, d’ici 10 à 15 ans, dans certains pays, la cigarette ne ressemblera plus du tout à ce à quoi elle ressemble aujourd’hui.

« En fait, avec le cadre réglementaire adéquat et le soutien de la société civile, nous pensons que les ventes de cigarettes peuvent cesser d’ici 10 à 15 ans dans de nombreux pays ». Selon lui, les habitudes de consommation évoluent également assez rapidement. Les citoyens sont à la recherche d’une solution plus saine, moins impactante sur la santé. Ainsi, la cigarette du futur pourrait n’avoir que très peu, voire pas du tout de nicotine, cette substance qui rend accroc puisqu’elle joue sur le système de récompense du cerveau. « Soyons clairs : ces produits ne sont pas sans risque. Et il est toujours mieux de ne jamais commencer à fumer ou d’abandonner complètement le tabac et la nicotine. »

La cigarette électronique se développe donc, les prix augmentent, les habitudes évoluent mais surtout, les pouvoirs publics frappent fort. Dans de nombreux pays, il n’est possible de fumer que dans certains endroits publics, comme les terrasses. Enfin, en temps de covid-19, certaines nations comme l’Afrique du Sud ont pris des mesures radicales, interdisant la vente de tabac ! Face aux risques pour la santé et pour l’environnement, la cigarette pourrait bien vivre ses dernières années. Reste à savoir par quoi elle sera remplacée car difficile d’imaginer les géants du marché lâcher prise aussi facilement.