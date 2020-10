USA : Donald Trump, positif au covid-19

Le président américain Donald Trump a confirmé avoir été testé positif au covid-19. Il a ajouté qu’il allait se mettre de lui-même, en quarantaine, à la Maison Blanche.

Alors que la crise du covid-19 n’est toujours pas maîtrisée et que la pandémie continue de faire des ravages à travers le monde, certains pays continuent d’être relativement laxistes au sujet des mesures à prendre. Aux États-Unis, le nombre de cas a dépassé les 7 millions alors que le nombre de victimes est également passé au-delà des 200.000. Critiqué pour son manque d’actions, le président Trump a opté pour une stratégie visant à ne pas fermer le pays. Problème, cela lui a coûté de nombreuses critiques. Aujourd’hui, d’ailleurs, le président américain a confirmé être lui-même atteint du nouveau coronavirus.

Une situation délicate pour ce dernier, qui était en contact avec sa femme et Joe Biden, il y a de ça quelques jours à l’occasion du premier débat télévisé pour les prochaines présidentielles. Une annonce confirmée par le chef de l’État lui-même, sur les réseaux sociaux. « On va s’en sortir ensemble ! », a-t-il ainsi lancé sur Twitter. Aujourd’hui, il s’est lui même placé en quarantaine et restera à la Maison-Blanche le temps que la maladie ne passe. Il aurait attrapé le virus à cause de sa collaboratrice, Hope Hicks, qui se trouvait à bord du Air Force One, l’avion présidentiel, qui a permis au chef de l’État de se rendre du côté de Cleveland, dans l’Ohio, pour le fameux débat télévisé. Elle se trouvait également à ses côtés mercredi dernier, lors d’un voyage pour un meeting de campagne.

Selon les premières indications, le président Trump se porte plutôt bien et pourrait continuer à assumer ses fonctions. Un œil attentif sera porté à sa situation et nul doute qu’une hospitalisation ou une aggravation de son état pourrait rebattre les cartes pour la prochaine présidentielle, prévue début novembre et pour laquelle il est actuellement donné perdant. Avant lui, Jair Bolsonaro, le président brésilien et Boris Johnson, Premier ministre britannique, ont contracté le virus.