Covid-19 : de nouvelles mesures attendent les français

Avec plus de 10.000 nouveaux cas de covid-19 par jour, en moyenne, le gouvernement a décidé de passer à l’action et souhaite vivement réagir.

Alors que plus de 10.000 nouveaux cas de covid-19 ont été recensés hier, en l’espace de 24 heures, le gouvernement a décidé de prendre certaines mesures. Aujourd’hui, mercredi 23 septembre, aura ainsi lieu un nouveau conseil de défense au cours duquel le gouvernement devrait décider de nouvelles mesures à mettre en place à travers certaines villes du pays, dont les plus touchées, comme la capitale, Paris. Selon l’Élysée, de nouvelles mesures pourraient ainsi être annoncées dans les prochaines heures. Une information plus tard confirmée par Emmanuel Macron, lors de sa visite organisée au sein d’une Ehpad du Loir-et-Cher. « Plusieurs décisions seront prises dans les prochaines heures qui seront communiquées par le ministre de la Santé Olivier Véran, soit mercredi soir, soit jeudi matin ». Il faut ainsi s’attendre à de nouvelles annonces dès mercredi prochain, à 19h.

Les premières remontées laissent entendre qu’une réunion a bel et bien eu lieu lundi dernier, entre l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, la mairie et la Préfecture de police de Paris. Des mesures ont été envisagées comme l’interdiction de la vente d’alcool à partir de 20 heures, l’interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes ou encore la baisse du nombre de personnes autorisées à des rassemblements qui passerait de 5.000 à 1.000 personnes. Enfin, il serait interdit de louer une salle des fêtes, pour y organisées des événements, comme des mariages ou autres cérémonies.

Selon les premières indications, il n’y aurait aucune mesure de prise, à ce stade, concernant les restrictions d’horaires au niveau des bars et des restaurants même si ces derniers seraient forcément impactés par l’annonce de l’arrêt des ventes d’alcool à partir de 20h. D’ailleurs, la mairie de Paris y est fermement opposées, appelant également le gouvernement à ne pas mettre en place de mesures trop restrictives, d’un point de vue social, comme d’un point de vue économique, l’idée et l’objectif étant de permettre au pays de continuer à vivre.