S’habiller à l’école : retour sur le débat du moment

S’habiller à l’école, sujet de débat ? La réponse est oui. En effet, depuis plusieurs jours, collégiens et lycéens défient le gouvernement.

Depuis plusieurs jours, un débat au sujet de la façon de s’habiller à l’école fait rage au sein de la société française. En effet, de nombreuses jeunes femmes ont été renvoyées chez elles, à cause de leur façon de se vêtir. Problème, celles-ci ne l’acceptent pas et considèrent avoir le droit de porter ce qui leur plaît. Plusieurs injustices ont d’ailleurs été pointées du doigt récemment, avec une jeune écolière en jupe, renvoyée chez elle, alors que des garçons de sa classe portaient des shorts, tout aussi longs. Face à la polémique, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, a affirmé que les élèves devaient s’habiller de manière, républicaine et éviter les vêtements indécents.

« L’école n’est pas un lieu comme les autres », a-t-il ainsi lancé. « Vous n’allez pas à l’école comme vous allez à la plage ou en boîte de nuit […] Chacun peut comprendre qu’on vient à l’école habillé d’une façon républicaine », a-t-il continué, s’adressant alors les foudres des internautes. Pour beaucoup, cela revient à dire qu’il est impossible de s’habiller de la façon souhaitée. « Nos enfants sont sous la pression de bien des choses, notamment des marques, de la mode, du regard de l’autre sur les chaussures et les vêtements… Je souhaite qu’il y ait une certaine sobriété en la matière parce que là aussi, c’est un enjeu d’égalité sociale puis de protection des filles et des garçons. »

Le 14 septembre dernier, de nombreuses collégiennes et lycéennes s’étaient agacées face aux règlements jugés sexistes sur les façons de s’habiller. Un mouvement visant à défier les « tenues correctes exigées » avait ainsi été lancée. Un vaste sujet qui relance aujourd’hui la question de l’uniforme à l’école. Afin de répondre aux marques, aux dictats de la mode et aux critiques aussi bien sur les garçons que sur les filles, de plus en plus de personnes appellent au retour de l’uniforme à l’école. Pas sûr toutefois que les élèves soient prêts à sauter le pas. À ce titre, le président Macron a pour sa part appelé à un peu de bon sens, de la part des jeunes, comme des professeurs et directeurs d’établissement.